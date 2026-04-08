Nemanja R. (30), osumnjičen da je sinoć u kući kod Surčina ubio svog poznanika, Uglješu T. (58), a potom se njegovim automobilom zakucao u betonski krst na kružnom toku u Petrovčiću i poginuo, mobilnim telefonom je snimao svoju smrt!

Naime, on je neposredno pre udarca u betonski krst na svom Fejsbuk profilu objavio video-snimak iz automobila.

- To je uživo video, tačnije on je uživo na svom profilu emitovao sopstvenu smrt. Da se naježiš - kaže jedan poznanik nastradalog i osumnjičenog za ubistvo.

- Na snimku se vidi kako vozi i govori: "Samo za moju ženu!", dok se u pozadini čuje neka pesma, čiji sithovi glase. "sećaš li se kad si odlazila", a na cajgeru je kazaljka pokazivala brzinu veću od 100 na sat - kaže izvor i dodaje da potom sledi uznemirujuć sadržaj:

- Odjednom se na snimku ništa ne vidi, a čuje se udarac, lomčjava i potom lavež pasa. Tu se snimak prekida.

Inače, samo sekund pre kobnog udarca čuje se kako Nemanji uporno zvoni telefon, ali se on ne javlja.

Poznanici Nemanje R. kažu da je on najverovatnije ubio Uglješu T. jer je sumnjao da ga žena vara s njim.

- Nemanja je bio u zatvoru, izašao je pre dan ili dva. Onda je uvrteo u glavu da je Uglješao bio sa njegovom ženom dok je on bio iza rešetaka. Verujemo da je to motiv svemu ovome - kaže jedan meštanin.

Policija i dalje u kući u kojoj se dogodio zločin