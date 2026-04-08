Namanja R. (29) koji je, kako se sumnja, juče u kući u Petrovčiću ubio komšiju Uglješu T. (58), a potom izvršio samoubistvo pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu sudi se za nasilje u porodici nad suprugom.

Podsetimo i njegovu suprugu, B. J. koja ima status oštećene u postupku, policija je juče dovela na mesto zločina, a potom je u pratnji inspektora i tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu prebačena u stanicu policije.

- Prema jednoj verziji događaja, koju su ispričale komšije, B. J. je sinoć u društvu supruga bila u kući u kojoj se dogodio jeziv zločin. Najverovatnije, istražitelji proveravaju da li ima neka saznanja o svemu što se dogodilo - objašnjava sagovornik Kurira.

Policija i dalje u kući u kojoj se dogodio zločin

Podsetimo, kako su komšije ispričale, navodno je Nemanja R. juče došao u kuću Uglješe T. i počinio jeziv zločin. Pošto je ubio muškarca, njegovo telo je odvukao i ostavio u fioku kreveta. Potom je uzeo automobil ubijenog komšije i snimajući video koji je uživo emitovao na društvenoj mreži Fejsbuk, zakucao se u betnoski krst.

- Na snimku se vidi kako vozi i govori: "Samo za moju ženu!", dok se u pozadini čuje neka pesma, čiji sithovi glase: "Sećaš li se kad si odlazila", a na cajgeru je kazaljka pokazivala brzinu veću od 100 na sat - kaže izvor i dodaje da potom sledi uznemirujuć sadržaj:

- Odjednom se na snimku ništa ne vidi, a čuje se udarac, lomljava i potom lavež pasa. Tu se snimak prekida.

Nemanja R. i žena B. J. Foto: Facebook

Inače, samo sekund pre kobnog udarca čuje se kako Nemanji uporno zvoni telefon, ali se on ne javlja.

Meštani pričaju da je Nemanja i ranije bio u zatvoru za blaža krivična dela, a da je policija dolazila i nedavno da ga traži.

Inače, kako je Kurir pisao, inspektori su po ulasku u kuću pronašli krvave tragove a kuća je bila potpuno ispreturana.