Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila 6.aprila oko 22 časa u Novom Sadu, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, u kojoj je život izgubio pešak M.M., dok je oštećeni S.K. zadobio lake telesne povrede, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv M.T. iz Novog Sada, zbog

postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

Nastradali mladić M. M. Foto: screenshot instagram

- U toku do sada preduzetih radnji, izvršen je uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera sa lica mesta, izdate su naredbe za relevantna veštačenja. Kako je po nalogu tužilaštva osumnjičenom M.T. bilo određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, isti je danas priveden i saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom.

- Predlog za određivanje pritvora podnet je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti - dodaje se u saopštenju.