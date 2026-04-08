Slušaj vest

U mestu Bečmen kod Surčina sinoć se odigrala prava drama, koja je okončana ubistvom i samoubistvom. Sumnja se da je Nemanja R. (30), koji je sinoć nastradao u saobraćajnoj nesreći, tik pre udesa usmrtio svog komšiju Uglješu T. (50), ukrao mu automobil i njime se zakucao u betonski krst na putu kod Petrovčića.

Nemanja R. Foto: Facebook

Komšije, koje dobro poznaju oba stradala muškarca, tvrde da je Nemanja R. imao kriminalni dosije i da je skoro izašao iz zatvora, dok je Uglješa T. često provodio vreme baš sa Nemanjom R. i njegovom suprugom, ali da nikada nije imao probleme sa zakonom.

- Došao sam danas oko pola 12 ovde i zatekao Ugljesinog brata kako plače. Pitao sam ga sta se desilo, ali nije mogao da izgovori ni reč, jedva je prozborio da su zvali policiju jer su razvalili vrata i videli krv u sobi, a da Ugljese nije bilo. Polocija je telo kasnije pronašla iza kreveta. Izgleda da je Nemanja ušao u kuću, ubio Uglješu, uzeo ključeve od njegovih kola i kuće, zaključao kuću i odvezao se Uglješinim kolima - rekao je uznemireni komšija za Kurir i dodao da je Nemanja R. važio za problematičnog čoveka, kao i da je imao kriminalni dosije.

1/5 Vidi galeriju Policija i dalje u kući u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir

⁠- Nemanja je bio u zatvoru, koliko znamo za neke krađe i provale. Nije do sada činio neke “krupne” stvari. Kažu da je bio problematičan, ali njemu je, bre, lupao šamare ko je stigao. On je više bio budala, da tako kažem, nego ozbiljan kriminalac - dodaje komšija.

Prema njegovim rečima, priča da je motiv ovog zločina ljubomora, odnosno to što je Nemanja R. mislio da ga žena vara sa Uglješom T., malo je verovatna.

- Malo je verovatno da je motiv ubistva prevara. Nemanjina žena jeste dolazila kod Uglješe kući, ali je dolazio i Nemanja, nekad su i zajedno dolazili. Inače, Uglješa je bio bolestan, teško je hodao, kakva crna preljuba u njegovom slučaju, teško mi je da poverujem u to - rekao je naš sagovornik.

Kuća osumnjičenog Nemanje R. Foto: Kurir

Inače, pred kućom Nemanje R. koji je posle ubistva poznanika i komšije Uglješe T., izvršio samoubistvo zakucavši se u betonski krst i dalje stoje svadbeni ukrasi od njegove ženidbe. U kući je trenuno samo rođak.