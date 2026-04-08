Više javno tužilaštvo u Pančevu dostavilo je Višem sudu u Pančevu optužnicu protiv M.V. (42) iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje pet godina zatvora.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2024. godine do 31. januara prošle godine, u večernjim časovima, vrbovao maloletnu oštećenu, rođenu 2010. godine, štićenicu Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" u Pančevu, u cilju prostitucije, seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Sumnja se da je, kako se dodaje,  predstavljajući se oštećenoj kao zdravstveni radnik – psihoterapeut, zloupotrebio njeno poverenje i teške zdravstvene i druge životne prilike, davao joj novac i druge koristi i omogućavao joj da u njegovom stanu u Pančevu koristi opojnu drogu marihuanu.

- Okrivljeni se tereti da je u više navrata mobilnim telefonom snimao polne odnose koje su on i lice muškog pola imali sa oštećenom, a sačinjene video zapise je slao navedenom licu, dok je jedan video zapis prikazivao drugim štićenicama Doma - opisani su jezivi detalji u optužnici.

Optužnicom se predlaže da se okrivljeni oglasi krivim, kazni po zakonu, te da plati troškove krivičnog postupka.

