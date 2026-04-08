Na mestu na kom se Nemanja R. (30) osumnjičen da je ubio Uglješu T. (58) u njegovoj kući kod Surčina, a potom se ubio tako što se zakucao u betnoski krst, i dalje je rasuta srča, a na licu mesta je i nekoliko flašica alkohola, koje su najverovatnije ispale iz automobila prilikom strahovitog udarca.

Nemanja R. i žena B. J. Foto: Facebook

Podsetimo, sumnja se da je sinoć Nemanja R. ubio Uglješu T., potom ukrao njegov automobil i krenuo da vozi ka mestu Petrovčić. Na društvenoj mreži Fejsbuk, uživo je emitovao video na kom se vidi da kazaljka prelazi 100 kilometara na čas, izgovara "za moju ženu", i potom se čuje jak udarac.

- Sumnja se da je u betonski stub udario velikom brzinom, u alkoholisanom stanju. Dva oborena saobraćajna znaka, ostaci slupanog automobila, ali i nekoliko flašica žestokog alkoholnog pića za koje se veruje da je prilikom udarca ispalo iz automobila, svedoci su jezivog udarca - opisuje sagovornik Kurira uznemirujuće scene iz Petrovčića.

Telo Uglješe T., podsetimo, pronađeno je u fioci kreveta u kući. Kako saznajemo, sumnja se da je Nemanja R. posle zločina izvršio premetačinu u kući u kojoj je ubio komšiju i poznanika.

Policiju je, navodno, pozvala ćerka ubijenog, pošto se on nije javljao na telefon. Inače, komšije pričaju da je navodno Nemanja R. sumnjao da ga žena vara sa komšijom i da je zbog toga došao u kuću i ubio ga. U međuvremenu se pojavila i druga teorija o motivu.

Policija odvodi B. J. sa mesta zločina Foto: Kurir

- Ne verujemo da je preljuba, Uglješa je bio bolestan čovek, nije mu do toga bilo. Verujemo da je u pitanju koristoljublje, naročito kada smo čuli da je sa njima pre ubistva u Uglješinoj kući bila i Nemanjina žena B. J. Inače, nju je policija prvo dovela na mesto zločina, a onda su je i odveli - dodaje izvor.