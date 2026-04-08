B. J., suprugu Nemanje R. (30) koji je sinoć, kako se sumnja, u kući kod Surčina ubio poznanika i komšiju UGlješu T. (58), pa izvršio samoubistvo, policija je dovezla na mesto zločina, jer je ustanovljeno da je u noći kada je ubijen Uglješa ona sa mužem došla u njegovu kuću i tu boravila neko vreme sa njima!

Kako saznajemo, policija ispituje da li je B.J. bila prisutna u trenutku ubistva.

- Policija ju je dovezla službenim kolima. Uveli su je u Uglješinu kuću, u kojoj je prethodno pronađeno njegovo telo sakriveno u fioku od kreveta u spavaćoj sobi. Unutra su bili možda sat vremena, a onda su je izveli - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Žena je nakon ispitivanja odvezena kolima policije sa policijskim službenikom i tužiteljkom. Da li će biti zadržana ili ne za sada se ne zna.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je sa policijom obavilo uviđaj. Kako nezvanično saznajemo, u kući ubijenog čoveka izvršena je i premetačina.

- Utvrđuje se da li je on i opljačkan, kao i da li je koristoljublje motiv ovog jezivog zločina - dodaje izvor Kurira.

Kako tvrde komšije ubijenog Ugleše, dan pre ubistva, B.J. i Nemanja R. su kucali na vrata ubijenog čoveka.

- To je bilo oko 23 sata, a on ih je oterao sa kućnog praga uz reči: “Ajde više, dosta mi je vas, nemojte više da mi dolazite” - kaže komšija za Kurir i dodaoje:

- Baš sam se pitao, šta su se oni navrzli na ovog čoveka?! Dolazili su skoro svaki dan, uglavnom uveče. Druzili su, kako kažu, ali Uglješa je ozbiljan i bolestan čovek, a ono dvoje su uvek bili sumnjivi, za izbegavanje. Uglješa ih je prekjuče najurio iz kuće, zvonili su mu oko 11 sati uveče, a mislim da je u pitanju neka korist, da su oni videli bolesnog čoveka koji živi sam, pa da su verovatno želeli da im prepiše kuću, ali on ima i braću i ćerke… Ne mogu da verujem da je Nemanja bio u stanju da to uradi.

Komšija kaže da se posle otkrića ubistva i samoubistva njihovim mestom pronela priča da je Nemanja ubio Uglješu jer je mislio da ga žena B. J. vara sa njim. Međutim, kako tvrdi, ta priča je svima koji ih poznaju bila sumnjiva.

- Ma, kakva preljuba, nema šanse - tvrde komšije.

Podsetimo, Nemanja R. je sinoć, kako se sumnja, u kući u Bečmenu ubio nesećnog Uglješu ubodima oštrim predmetom, pa telo sakrio u fioku od kreveta. Onda je, kako se sumnja, seo u njegov automobil i namerno se zakucao u betonski krst na raskrsnici u mestu Petrovčić kod Surčina.