Policija u Novom Pazaru zaplenila je u selu Zlatare 34.262 čokoladice poznatih proizvođača, ukupne vrednosti 3.166.260 dinara, koje su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, saopšteno je.

Roba je pronađena u automobilima kojima su upravljali A.Đ. (22) i Ž.K. (25), koji nemaju ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava za ;nedozvoljenu trgovinu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 16.20.52 (7).jpeg
shutterstock-1583340322.jpg
IMG_5782 copy.png
haps-2.jpg