Hronika
ROBA PRONAĐENA U DVA AUTOMOBILA: Zaplenjene čokoladice kod Novog Pazara vredne više od tri miliona dinara
Slušaj vest
Policija u Novom Pazaru zaplenila je u selu Zlatare 34.262 čokoladice poznatih proizvođača, ukupne vrednosti 3.166.260 dinara, koje su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, saopšteno je.
Roba je pronađena u automobilima kojima su upravljali A.Đ. (22) i Ž.K. (25), koji nemaju ovlašćenje za bavljenje trgovinom.
Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava za ;nedozvoljenu trgovinu u redovnom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.
Reaguj
Komentariši