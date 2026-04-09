Tragedija koja je potresla Obrenovac, kada je mladić (17) nasrnuo na svog dedu Milana P. (77) i njegovu nevenčanu suprugu Mirelu M. (51), dobila je novu, još mračniju dimenziju. Zoran Lazić, porodični prijatelj Milana i Mirele otkrio je detalje zločina koji se dogodio juče usred dana u centru Obrenovca.

Mirela M. i Milan P. Foto: Društvene Mreže

- Sa Mirelom i Milanom sam 30 godina prijatelj - započinje Lazić svoju tešku ispovest i objašnjava da su dvoje partnera svoju dugogodišnju ljubav želeli da krunišu brakom iz čisto praktičnih razloga.

- Njih dvoje su bili u nevenčanoj zajednici od 1993. godine i sada su spremali svadbu kako bi njoj ostala njegova penzija. Ona je sa njim stupila u vezu od svoje 18. godine i nisu imali dece - dodaje Zoran.

Međutim, porodičnu idilu je godinama kvario Milanov unuk. Prema Zoranovim rečima, on ih je dugo maltretirao i uništavao im imovinu.

- Stalno im ruši imovinu, preskoči kapiju, uđe u dvorište i lomi sve što mu je pod rukom. Imali su i radnju koju je trebalo da otvore pored kuće, on je porušio sve frižidere i rafove i onda su odustali od te prodavnice. Njegova majka ima radnju preko puta, svoj market, a on živi kilometar od dede i te polubabe, sa majkom i ocem. Otac je inače na robiji zbog pokušaja ubistva, više rana je naneo čoveku kada se svađao oko parkinga - objašnjava Lazić.

Kada je reč o motivu stravičnog zločina, on ne sumnja da je u pitanju pohlepa za nekretninama.

- On je hteo da mu deda prepiše kuću i tri apartmana na Zlatiboru, zbog toga se svađao duže vreme sa njim i mislim da je zbog toga ubio Mirelu - tvrdi Zoran i dodaje:

- On je došao kući oko 7 i 15. Juče nisam čuo sve detalje zločina, ali znam da je prvo Milan napadnut. Naneo mu je dve rane u leđa. Na desnoj plećki ima dva uboda.

Prema saznanjima ovog prijatelja, nesrećni deda je preživeo pakao i bio je potpuno dezorijentisan.

- Milan nije znao sve ni da mi kaže, bio je pod tolikim šokom da nije mogao da ispriča šta se desilo tokom zločina. Ali, ja sam tako razumeo da je prvo on napadnut, tada je Mirela izbodena kada je pokušala da odbrani supruga - potreseno priča Lazić, i dodaje da je kivan na sugrađane koji su ignorisali dramu:

- Ne razumem zašto im niko nije pomogao, to je prometno mesto u centru Obrenovca.

Najjeziviji detalj je, svakako, to što su tragediji prethodile otvorene pretnje.

- Mladić je došao u nedelju i pretio im smrću, rekao je: "Sve ću vas pobiti" i opet je imao svoj tipični izliv besa - otkriva Zoran.

Na pitanje zašto on ranije nije sklonjen, naš sagovornik odgovora.

- Mirela i Milan su ga prijavljivali policiji ranije, ali nisu dobijali nikakvu reakciju verovatno zato što je maloletan, odnosno policija je govorila da nisu oni nadležni - kaže sagovornik.

Nakon zločina, usledila je nova agonija za izbodenog Milana.

Milan P. Foto: Društvene Mreže

- U 20. 30 dolazi policija u kuću, ja sam sedeo tu sa Milanom i odvode ga. Čuo sam da su ga odveli u kliniku "Laza Lazarević" da bi dobio rešenje da je zdrav, jer su čuli da je pretio advokatici - navodi Lazić.

On kategorički tvrdi da Milan advokatici nije pretio ubistvom, već da su razlog sukoba bili stari dugovi.

- On njoj nije pretio ubistvom već ju je samo opsovao pošto imaju od ranije teške probleme. Ona je branila Mirelu u slučaju za koji je osuđena na godinu dana nanogice zbog prodaje cigareta bez akciza. Međutim, ona je non-stop tražila velike iznose novca, ojadila ih je za 15.000 evra i Mireli nikada nije bilo jasno zašta daje toliki novac - ogorčen je Zoran.

Kada je advokatica pozvala usred haosa, Milan je pukao pod pritiskom.

- Milan joj je rekao: "Ako mi dođeš u kuću, ako mi dođeš na sahranu, gde god da te vidim, j... ću ti mater". To je rekao samo zato što je bio besan zbog toga što ona zove baš u tom trenutku kada mu je ubijena nevenčana supruga i garantujem vam nije joj pretio nikako, a kamoli ubistvom - tvrdi prijatelj Milana i Mirele i dodaje:

- Celu noć i današnji dan proveo sam u Mirelinoj kući. Sinoć su tu došli njeni brat i sestra koji čekaju njeno telo da se završi obdukcija, to će biti gotovo sutra.

Mesto zločina u Obrenovcu Foto: Kurir/A.S.

Tačan termin sahrane nije poznat zbog predstojećih praznika.

- Njeno telo stiže sutra i onda će početi sa organizacijom sahrane za koju se još ne zna kada će biti, pogotovo zbog Velikog petka i Vaskrsa - dodaje.

Na kraju, Lazić bolno zaključuje sudbinu ove razorne porodice.