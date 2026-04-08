U leskovačkom naselju Slavko Zlatanović došlo je do eksplozije u kojoj su povređene tri osobe.

U naselju Slavko Zlatanović oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina.

Na terenu se može čuti da su povređeni sinovi vlasnika otpada, kao i jedan rođak. Povređeni su stari 23, 30 i oko 50 godina.

U Urgentnom centru gde su trenutno zbrinuti povređeni, nezvanično se saznaje da će zbog visokog stepena opekotina dve osobe biti poslate u Klinički centar u Nišu na dalje lečenje.

Šta je tačno eksplodiralo u ovom trenutku još uvek se ne zna, ali bi trebalo istragom da bude utvrđeno.

Otpad je zaključan i trenutno dežura policija.

(RTS)

