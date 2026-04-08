Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu i Republičkom inspekcijom zaštite životne sredine, uhapsili su M.V. (39) i P.R. (40) iz Smedereva.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Opasne materije Foto: Mup

Policijski službenici su, na skladištu preduzeća koje je registrovano za preradu neopasnog otpada, čiji je M.V. direktor, a P.R. zaposleni, pronašli 115 tona opasnog otpada kancerogenosti kategorije 1A, kao i 62 kontaminirana suda ukupne zapremine 12.400 litara sa tragovima opasnih materija.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

