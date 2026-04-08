On se sumnjiči da je izvršio više krivičnih dela: teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo, kao i druga krivična dela.

U dosadašnjem toku predistražnog postupka izvršeni su uviđaji na mestima izvršenja krivičnih dela, kao i na svim vozilima. Izuzeti su tragovi i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku. Naloženo je balističko veštačenje pištolja osumnjičenog, uzimanje bukalnog brisa, kao i uzoraka krvi i mokraće radi toksikoloških analiza. Takođe su izuzeti tragovi barutnih čestica i donete druge relevantne naredbe za veštačenja.

Izvršeno je i pretresanje stana i drugih prostorija u kojima je osumnjičeni boravio, kao i njegovog vozila, dok su uzete izjave od oštećenih i očevidaca.

Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je 8. aprila 2026. godine priveden i saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo predlog za određivanje pritvora.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticanja na svedoke, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog težine dela i uznemirenja javnosti koje je izazvano načinom izvršenja i posledicama.