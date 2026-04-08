Policija u Vranju, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, podneće krivičnu prijavu protiv R.S. (77) iz Vranja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom kontrole, u porodičnoj kući osumnjičenog policija je pronašla 97 bojevih metaka za vatreno oružje.

Osumnjičeni će, po nalogu tužilaštva, odgovarati u redovnom postupku. Istraga je u toku, a policija i tužilaštvo nastavljaju da preduzimaju sve potrebne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN MUŠKARAC (69) IZ OKOLINE PREŠEVA: Kad mu je policija pretresla "mercedes", imali su šta da vide!
xxxx02-news1-ana-paunkovic.jpg
HronikaALBANAC VITLAO PIŠTOLJEM U CENTRU VRANJA: Policija u njegovom automobilu pronašla i NOŽ SA TRAGOVIMA KRVI!
1026-foto-mup-rgb.jpg
HronikaVIŠI SUD U VRANJU: Turskom i srpskom državljaninu pritvor zbog oružja i droge
visisud.jpg
HronikaUHAPŠEN 71-GODIŠNJI STARAC U VRANJU: Pretio ubistvom trojici muškaraca i tražio da mu vrate novac
policijahapsenje.jpg