Viši sud u Leskovcu je dana 8. aprila 2026. godine doneo i javno objavio presudu kojom je optuženi Dragiša R. (64) iz Lebana, oglašen krivim zbog ubistva bivše emotivne partnerke Julije N. (53), prilikom čega je osuđen petnaest godina zatvora.

- Optuženi Dragiša R. je proglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 15. decembra 2025. godine, oko 16.30 časova, u Leskovcu, na trotoaru ulice Bulevar Nikole Pašića, u visini kućnog broja 34, lišio života oštećenu, sada pokojnu J. N. iz sela Oraovica, na taj način što joj je kuhinjskim nožem dužine sečiva 13 cm zadao više ubodnih rana na prednjoj strani desne polovine grudnog koša, nanevši joj tešku telesnu povredu opasnu po život, pri čemu je oštećena, usled zadobijenih povreda, preminula na licu mesta, usled prestanka srčanog rada uzrokovanog ograničanjem srčanih kontrakcija, izlevnom krvu u srčanu kesu i ubodnih rana grudnog koša sa oštećenjem zida desne komore srca - navodi se u saopštenju.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća je ukratko saopštio razloge presude, a protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude.

Dragiša R. Foto: Društvene Mreže

- Istovremeno je optuženom produžen pritvor do upućivanja optuženog u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora, protiv kog rešenja optuženi i branilac mogu izaviti žalbu Apelacionom sud u Nišu, u roku o tri dana od dana prijema rešenja o produženju pritvora - dodaje se.

"Trčala je i zapomagala, a onda se odjednom srušila"

Kako je Kurir pisao, a kako su očevici brutalnog ubistva rekli, prizori kojima su svedočili su bili zastrašujući.

Prema njihovim rečima, zločinu je prethodila dramatična scena na ulici, kada su zatekli ženu kako u panici beži od muškarca koji ju je jurio s nožem.

- Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Videli smo ženu kako trči i zapomaže, a iza nje muškarca sa nožem u ruci. Na ulici je bilo mnogo ljudi, naročito dece. Svi su bili preplašeni, niko nije smeo da priđe - ispričao je jedan od očevidaca.

Dragiša R. i ubijena Julija N. Foto: Društvene Mreže

Kako navode građani koji su se u tom trenutku zatekli na licu mesta, vladala je potpuna pometnja. Prolaznici su sklanjali decu sa ulice, a strah je bio toliki da niko nije reagovao.

- Jedini koji je pokušao da pomogne bio je muškarac koji se sa maloletnim detetom vozio tom ulicom. Žena je trčala pomahnitalo ulicom, odjednom se bacila na njegov auto, on je naglo zakočio i izašao čim je video šta se dešava. Nažalost, dok je stigao do nje, već je bilo kasno, samo se srušila - prepričao je sagovornik.

Meštani o krvniku!

Meštani Lebana kažu da ga se danas malo ko seća, ali pamte da je pre oko osam godina doživeo veliku porodičnu tragediju, kada mu je nastradala tadašnja supruga. Nakon tog događaja, preselio se u Leskovac.

- Posle smrti žene imao je jednu vezu, ali ga je ta žena ostavila. Ne pamtim ga kao nasilnog čoveka - ispričala je tada jedna Lebančanka.

O odnosu Julije i D. R. malo se zna. Prema nezvaničnim informacijama, bili su u vezi najmanje godinu dana, ali komšije tvrde da se nisu često pojavljivali zajedno.

Podsetimo, stravično ubistvo se dogodilo 15. decembra oko 16.30 časova u Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu, u veoma prometnoj ulici. Nesrećna žena trčala je ulicom od napadača, ali nažalost, nije uspela da mu pobegne, izvodena je nasmrt.

Osumnjičeni ubica Dragiša R. (64) je odmah uhapšen, nakon čega mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a potom je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.