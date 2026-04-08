Danas je došlo do teške saobraćajne nesreće na putu Kovin - Smederevo.

Kako se može videti na snimcima Instagram stranice "192_rs" sudar je bio žestok, a prednji deo jednog od automobila je uništen — te su i vrata vozača otpala!

Delovi vozila su svuda po putu, ali trenutno nije poznato stanje učesnika.

Na ovom delu puta su mogući zastoji u saobraćaju, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.