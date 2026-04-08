Prvobitna zvanična verzija događaja bila je da je novinarka izvršila samoubistvo, ali je kasnije ta verzija dovedena u pitanje.

Zašto je smrt Dade Vujasinović i dan danas misterija - za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, otkrio je kolega i prijatelj - Vanja Bulić.

- Verovatno su i drugi znali za te pretnje - mi smo svi znali da su joj upućivane, jer je radila crnu hroniku još pre nego što su rat i kriminal u potpunosti eskalirali. Međutim, kada neko otvoreno preti, tu obično nema mnogo dileme. Zato mi je uvek bilo čudno kada su se pojavljivale priče tipa "ubio ju je Arkan" ili da joj je on pretio. Ko god to zaista uradi, ne govori o tome javno. Na kraju se, kada se sagledaju činjenice, nameće zaključak da je ono što joj se dogodilo posledica nečega veoma ozbiljnog na čemu je radila i o čemu je pisala - očigledno je uzdrmala ljude koji nisu želeli da se o tim stvarima govori - rekao je Bulić.

Vanja Bulić Foto: Kurir Televizija

Intervjui koji su uzdrmali vojni vrh

I pored svega, o tim pretnjama je govorila sa osmehom. Prisetio se kako je odgovarala onima koji su je napadali - njeni odgovori su bili toliko direktni i hrabri da bi ih retko koji muškarac izgovorio.

- Postoji intervju sa Momčilom Perišićem, tadašnjim načelnikom Generalštaba, koji se čuva u Narodnoj biblioteci, u kojem on otvoreno govori da su iza njenog ubistva stajale određene strukture iz vojske. Ona je kasnije o tome govorila u užim krugovima, među ljudima koji su imali uticaj na javno mnjenje. U to vreme uradila je dva važna intervjua - jedan sa generalom Mikom Stevanovićem iz ratnog vazduhoplovstva, koji je bio kandidat za načelnika Generalštaba, i drugi sa Momčilom Perišićem, koji je tada bio u senci, ali takođe potencijalni kandidat - kaže on.

Prvobitno je bio zakazan intervju sa Stevanovićem, ali joj je bio zabranjen ulazak u Dom vazduhoplovstva zbog tekstova o aferama "Opera" i "Labrador". Ipak, uspela je da ga pronađe na drugom mestu i snimi razgovor, a da on toga nije bio svestan.

- U tom intervjuu on je otvoreno govorio o delovanju vojske, pa čak i o napadima na ciljeve u Hrvatskoj, uključujući i one izvedene sa naše teritorije. Kada je intervju donela, tražili smo da bude autorizovan, ali to se nije dogodilo i nismo želeli da ga objavimo. Ipak, ona ga je dala Robertu Čobanu i objavljen je u listu "Svet". Nedelju dana kasnije objavljen je i njen intervju sa Perišićem, koji je bio autorizovan i politički "čist" - prisetio se Bulić.

Pretnje i nestali dokazi

Navodi da su nakon spornih intervjua usledile ozbiljne pretnje, dok su osetljivi materijali koji su mogli rasvetliti mnogo toga - misteriozno nestali.

- Postojale su priče da su upravo ta dva intervjua uticala na odluku - da Perišić bude izabran, čak se govorilo da su se nalazili na stolu Slobodana Miloševića. U to vreme počele su i ozbiljnije pretnje - ostavljali su joj mrtve ptice na kolima, crtali krstove na vratima, stizali su svakodnevni telefonski pozivi sa pretnjama. Duga je tada imala princip da piše o problemima u sopstvenim redovima, a ne o "tuđim". Sećam se da je imala nekoliko kaseta sa veoma osetljivim sadržajem - priznanja ljudi iz policije o trgovini oružjem i drugim nezakonitim radnjama. Te trake su nestale i nikada nisu pronađene, a bile su u njenom stanu - naveo je.

- Sećam se jutra kada je stigla vest - telefon je zazvonio, neko je samo rekao: "Dada je ubijena" i spustio slušalicu. U početku nismo verovali, jer su takve vesti tada često kružile kao dezinformacije. Međutim, kako su telefoni počeli da zvone, svima je postalo jasno šta se dogodilo. U redakciji je vladala potpuna tišina. Posle sahrane otišli smo kod nje u stan. Sećam se krvave fotelje i police na kojoj je držala materijale - fascikle sa kasetama više nije bilo. Kasnije su dolazili ljudi iz policije i kontraobaveštajnih službi, uzimali izjave, ali imam utisak da su pravu istinu i tada znali oni koji su bili deo tih struktura - kao što je, verovatno, znaju i danas. Ovo o čemu mi govorimo samo je mali deo cele priče - za emisiju "Crna hronika", zaključio je Bulić.

"OSTAVLJALI JOJ MRTVE PTICE NA KOLIMA I CRTALI KRSTOVE NA VRATIMA" Ispovest prijatelja ubijene Dade Vujasinović: "Iza njenog ubistva stajali su određeni ljudi"

