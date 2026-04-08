Slušaj vest

U novopazarskom naselju Selaković danas oko 14 sati dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke "audi" i motocikl marke "jamaha".

Prema nezvaničnim informacijama, do sudara je došlo na delu puta gde se skreće u sporednu ulicu, a okolnosti pod kojima je došlo do kontakta između automobila i motocikla biće utvrđene nakon završetka policijskog uviđaja.

Motociklista, T.E. (38), zadobio je teže telesne povrede i hitno je prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde je zbrinut u šok sobi. Prema dostupnim informacijama, njegovo stanje je stabilno i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Na mestu nesreće zatečeni su uznemirujući prizori – delovi motocikla bili su rasuti po kolovozu, dok su tragovi krvi ostali na asfaltu, što svedoči o silini udara. Očevici navode da se sve dogodilo u sekundi, a prolaznici su odmah pritekli u pomoć povređenom vozaču.

Policija je brzo reagovala, obavila uviđaj i privremeno regulisala saobraćaj, koji je u ovom delu grada bio otežan tokom trajanja intervencije.