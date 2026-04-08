Državljanin Austrije (47), poreklom sa KiM, osumnjičen je da je ubio svoju bivšu ženu Zoju Oroši, državljanku Srbije sa KiM, sa kojom ima četvoro maloletne dece. Taj horor dogodio se u mestu Sos u Donjoj Austriji.

Sumnja se da ju je ubio tako što je prvo pucao iz pištolja, a zatim izbo šrafcigerom. Prema navodima javnog tužilaštva, pored bivšeg supruga, uhapšena je još jedna osoba - 45-godišnji muškarac koji je osumnjičenom dao pištolj kalibra devet milimetara.

Inače, uhapšeni bivši muž ima dugačak krivični dosije. Prema pisanju "Kronea", već je odslužio 18 godina zatvora, uključujući i presudu za pucnjavu na obezbeđenje. Pušten je na slobodu tek pre nekoliko meseci.

Rastali se 2019.

Godine 2019, nakon ozbiljnih svađa, ovaj par se razišao. Žena je ostala sa decom u kući u mestu Sos (okrug Baden), koje ima oko 1.000 stanovnika. Nakon razdvajanja, muškarcu nije bilo dozvoljeno da viđa decu godinu dana – izdata mu je zabrana prilaska.

U godinama koje su usledile, on je navodno više puta pratio svoju bivšu ženu, pa čak i napadao na njenom radnom mestu. Međutim, ovi incidenti očigledno nikada nisu prijavljeni. Prema podacima kancelarije javnog tužioca u Viner Nojštatu, nije bilo prethodnih osuda za slična krivična dela. Portparol Erih Habicl je to potvrdio za "Hojte".

Naišlo dete

Situacija je eskalirala na Uskrs - Zoja je ujutru bila u crkvi sa decom, a popodne su deca otiška kod drugara. Navodno je nasilnik iskoristio ovu priliku da je ubije.

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, osumnjičeni je navodno ispalio tri hica iz pištolja kalibra devet milimetara oko 18 časova. Hici nisu bili smrtonosni, rekao je za "Hojte" Erih Habicl, portparol javnog tužilaštva Nojštata. Nakon toga, ubio ju je ubadajući je šrafcigerom. Dok je on vukao telo, sa desetinama ubodnih rana, napolje u baštu i pokušavao da ga sakrije ispod smeća, jedno od dece se iznenada vratilo kući.