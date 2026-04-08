Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana M. B. (47) iz okoline tog grada, osumnjičenom da se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo i potom pucao na pripadnike policije.

Pritvor je određen iz svih zakonskih razloga odnosno zbog opasnosti od bekstva, da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, rečeno je u tom sudu.

Njemu je na teret stavljeno da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i uništenje i oštećenje tuđe stvari, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Kako se sumnja, on se 6. aprila, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi "pežo“ kojim je upravljao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži.

M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištoljem, vozaču "golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilja.

On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz "golfa“ i odvezao se "opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške.