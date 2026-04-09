U toku protekle noći hitna pomoć imala je ukupno 114 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, među kojima nije bilo nijedne saobraćajne nezgode, saopšteno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA, otkriva da je u povećan broj povređenih. U 11 saobraćajnih nezgoda, koliko ih je bilo u proteklom danu, više od 50 odsto u tim saobraćajnim nezgodama učesnici u saobraćaju bili su motociklisti i biciklisti.

- Bilo je tu i teških i lakih telesnih povreda, ali ovom prilikom bih apelovao da obratite pažnju jedni na druge, naravno, svi učesnici u saobraćaju - savetuje dr Milev.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodile u okolini Smedereva, juče je na VMA prevezen jedan pacijent - vozač kamiona.

- Primljen je u našu ustanovu, u jedinici intenzivnog lečenja. Primljen je konkretno u kliniku za ortopediju sa teškim telesnim povredama, ali je u stabilnom stanju i naravno, prati se i dalje njegovo stanje - dodaje dr Milev za RTS.

Devojka pala sa preko 20 metara

Takođe, iz Mirijeva na VMA dovezena je devojka zbog pada sa visine. U pitanju je mlada ženska osoba, starosti oko 24-25 godina koja je pala sa visine preko 20 metara.

- Zadobijene su teške telesne povrede, tako da je odmah po prijemu uputili smo se u operacionu salu. Naravno, stabilizovano je stanje i prati se kontinuirano. I dalje je u teškom stanju u jedinici intenzivnog lečenja - otkriva.