U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom korporativne zaštite NIS-a, postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su zaposlene u NIS-u, J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I.Đ. (1988), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

"Oni se sumnjiče da su na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla", iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povereni u radu pretakanjem u privatno kombi vozilo", saopštio je MUP.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova dodaju da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.