Iz sata u sat izlaze novi detalji o porodici tinejdžera koji je mačetom ubio dedinu partnerku u Obrenovcu. Iz medija smo saznali da je otac ubice akter pucnjave koja se desila pre par meseci na parkingu u tom gradu. U kojoj meri se ovakve informacije obrađuju tokom istrage i da li možda baš u njima leži nit koja može da otkrije pozadinu svirepog ubistva, za emisiju "Redakcija" govorili su dr Ana Kastratović, advokat i Božidar Spasić, šef specijalnog tima državne bezbednosti.

- Ovo je perfidan način ubistva, unuk je ubio devojku svoga dede a njega je ranio. Naknadnim utvrđivanjem se ustanovilo da je taj maloletnik od 16 godina, na internetu poput mnogih drugih i poput dečaka iz Ribnikara, listao koje su kazne ako to uradi i šta će biti. Ja sam lično prisustvovao na takvim događajima odnosno sedeo sam sa tužiocem tokom uviđaja. Interesantno je da je jedan maloletni ubica koji je bio priveden u policijsku stanicu pitao policajce "jel ja mogu da idem večeras kući" - navodi Spasić.

Kako kaže, policajci su bili zaprepašćeni tim pitanjem a maloletni ubica ga je ponovio i sudiji.

"Nasilje potiče iz porodice"

- U ovoj situaciji, talas nasilja koji potiče iz porodice je na nekoj maksimalnoj granici. Rekao bih da policija ovde odlično radi posao jer odmah vide o čemu se radi. Činjenica je da socijalne službe i drugi faktori društva ne primećuju da je kod naših ljudi nastupila ekstremna nervoza kao i nasilje koje eskalira iz dana u dan - rekao je Spasić.

On smatra da sve potiče iz porodice i da maloletni počinioci imitiraju obrazac ponašanja koji su naučili od svojih roditelja ili ostatka porodice.

- Pre svega, jedan jako važan element utvrđivanja jeste stepen zrelosti, posebno kada su u pitanju maloletnici. Sud je u obavezi da jednom sveobuhvatnom analizom utvrdi ne samo stepen njegove zrelosti već i prilika u kojima je maloletnik živeo i da uzme u obzir porodicu sa kojom je maloletnik odrastao. To što je njegov otac osuđen za pokušaj ubistva jeste važno u ovom postupku a guglanje od strane maloletnika ukazuje na njegov stepen zrelosti i isto ukazuje na potencijalno najviši stepen krivice odnosno na direktan umišljaj - objasnila je Katratović.

Kako kaže, direktan umišljaj je okolnost da je ovaj maloletnik bio svestan svog dela i i dalje je želeo da ga izvrši, ona navodi da ako to bude utvrđeno, onda će njemu biti izrečena najveća moguća kazna.

"Najstrožija kazna koju može da dobije je 10 godina"

- Najstroža kazna koja ovde može biti izrečena je 10 godina, bez obzira na težinu ovog krivičnog dela. Njemu bi pretila doživotna kazna da je punoletno lice ali sa obzirom da je u pitanju maloletnik najstroža kazna je 10 godina koja se izvršava u zatvoru za maloletnike. Jedna od svrha krivičnih sankcija je svakako preventiva odnosno kazna služi kako se delo ne bi ponovilo - objasnila je Kastratović.

Spasić navodi da su maloletnici svesni svog dela i kao dokaz je naveo upravo guglanje kazni za neko delo na internetu.

- Imamo jednu činjenicu a to je da se maloletnicima potpuno izmenio karakter, dobija manju kaznu jedino zbog svojih godina ali ja smatram da nema nikakve razlike između njega i punoletnog počinioca. Izgubila se ta razlika kada smo mogli da kažemo "to su samo klinci, oni ništa ne razumeju". Ja mislim da nijedan član ove porodice nije prošao a da se nije okliznuo oko zakona. Ova porodica je živela na ivici svo vreme i mene zanima da li je neko ovog maloletnika pripremao i nagovarao da to učini - rekao je Spasić.

Kako kaže, maloletnik od 16 godina može da gugla i da ubije nekoga ali nije siguran da može da razmišlja o nekretninama na ovaj način, takođe smatra da mora da se istraži da njemu neko prethodno nije govorio "uzeće ti sve, nećeš imati ništa" i time ga ubedio na ovo delo.

