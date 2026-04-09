Slušaj vest

Tokom noći došlo je do pokušaja obijanja jedne kladionice u Ulici kralja Petra u Sremskoj Mitrovici, a policija je i dalje na terenu gde traje uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnju na obijanje prva je primetila radnica u pomenutom objektu, nakon čega je odmah obaveštena policija.

Na licu mesta prisutne su policijske ekipe, a deo trotoara ispred kladionice je ograđen trakama dok traje uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je pričinjena materijalna šteta ili da li je nešto odneto iz objekta.

Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon završetka uviđaja.

Kurir.rs

