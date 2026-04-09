Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Iriškom vencu u smeru ka Novom Sadu.

Kamion sa prikolicom punom stabala prevrnuo se nakon sudara sa kombijem koji je potpuno smrskan, piše Instagram stranica 192.

Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenog vozača kombija koji je ostao zarobljen u vozilu, dok je vozača kamiona preuzela ekipa Hitne pomoći.

Ne propustiteHronikaOD SILINE SUDARA OTPALA VRATA AUTOMOBILA! Teška saobraćajna nesreća na putu Kovin - Smederevo: Stvaraju se gužve, pogledajte samo ŠTETU! (VIDEO)
HronikaMUŠKARAC (30) POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U SURČINU: Automobilom izleteo s puta i udario u betonski krst
HronikaJEZIVA NESREĆA U NOVOM SADU Semafor nakon sudara dva automobila pao na pešake: Mladić (28) sa teškim povredama prevezen na reanimaciju (FOTO)
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U OBRENOVCU: Pet osoba povređeno, među njima i dvoje dece!
