TEŠKA SAOBRAČAJKA NA IRIŠKOM VENCU: Kamion se sudario s kombijem, iz prikolice poispadala stabla (foto)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Iriškom vencu u smeru ka Novom Sadu.
Kamion sa prikolicom punom stabala prevrnuo se nakon sudara sa kombijem koji je potpuno smrskan, piše Instagram stranica 192.
Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenog vozača kombija koji je ostao zarobljen u vozilu, dok je vozača kamiona preuzela ekipa Hitne pomoći.
