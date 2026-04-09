Jutros oko 9.45 sati u centru Ripnja dogodila se tragedija, kada je jedan muškarac star oko 75 godina preminuo na ulici.

- Muškarac je najnormalnije išao ulicom i odjednom je pao. Pozlilo mu je iznenada. Sve se vrlo brzo izdešavalo. Prolaznici su prišli da mu pomognu i pozvali su Hitnu pomoć. Lekarska ekipa je brzo stigla na lice mesta - kaže naš izvor i dodaje:

- Nažalost, čoveku nije bilo spasa. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Za sada se sumnja da je imao srčani udar.

