Istraga smrti hrvatskog državljanina čije je tele pre dve godine, u oktrobru 2023, pronađeno zabetonirano u jednom bunaru u selu Švrljige kod Kosjerića i dalje je otvorena, a DNK analizom je nesumnjivo utvrđen identitet žrtve, ali ne i kako je tačno preminuo, iako postoje čvrste indicije da je ubijen!

Takođe, kako saznajemo, u istrazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Užicu, još uvek nije utvrđeno kako je dospelo u Švrljige.

- Urađeno je veštačenje, ali zbog stanja u kome je telo pronađeno, veštak nije mogao da zaključi da li je reč o ubistvu. Međutim, izvesno je da je tako - rečeno nam je u VJT u Užicu.

Bager kopao

Telo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara, kada su meštani angažovali mašinu da otkopa bunar da bi utvrdili zašto u njemu nema vode. Videli su da se u bunaru nalazi beton. Kada su kašikom bagera sklonili beton, ispod su ugledali ljudski skelet i kosti.

- Pretpostavlja se da je telo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom - podseća naš izvor na jezivo oktkriće.

Policija je tada saslušala vlasnika imanja, čoveka koji je pronašao kostur i prvog komšiju.

- Naravno, nisu znali ništa o tome da kažu, ali su takođe rekli da su u selu viđani crni džipovi sa stranim tablicama i nepoznatim osobama. U evidenciji nije bilo nestalih osoba sa teritorije opštine Kosjerić - navodi naš izvor iz istrage.

Sukob

Tokom 2025. godine na osnovu DNK analize utvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu sa kriminalnim dosijeom, koji je povremeno dolazio u Srbiju.