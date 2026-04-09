Ručno izrađeni predmeti osuđenih lica Okružnog zatvora u Zaječaru prvi put ove godine biće izloženi na vaskršnjem bazaru koji će biti održan 12. aprila u ovm gradu.

U Okružnom zatvoru u Zaječaru napravljena je mini-radionica gde se svakodnevno obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupova.

Na vaskršnjem bazaru u tom gradu biće izložene gipsane vaze, svećnjaci, držači za uskršnja jaja, statue rimske boginje pravde i grbovi Republike Srbije i grada Zaječara.

- Vaspitači i instruktori u našim kazneno-popravnim ustanovama rade svakodnevno sa osuđenicima kako bi ih naučili da savladaju nove veštine, ne samo one radne, već i one vezane za ispoljavanje kreativnih i umetničkih sklonosti - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

On je naveo da će na vaskršnjem bazaru biti izloženi predmeti koji su osuđenici sami oslikali, birajući modele i boje prema svom ličnom izboru.

- Vaskrs je jedan od najvećih hrišćanskih praznika kada se iznova slavi vera prema Bogu i prema bližnjima u svojoj zajednici, a bazar će biti trenutak da se povežu šira zajednica i osuđenička populacija - istakao je Carević.

On je podsetio da je uprava Okružnog zatvora u Zaječaru krajem prošle godine bila deo humanitarne aukcije na kojoj su prodate umetničke slike, magneti, lutke, cvetni aranžmani i gipsane vaze koje su izradili osuđenici kako bi pomogli kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.