Slušaj vest

U mestu Bečmen kod Surčina 8. aprila dogodila se jeziva tragedija kojoj je, kako se kasnije otkrilo, prethodilo hladnokrvno ubistvo.

Nemanja R. (30) doživeo je u kasnim večernjim časovima, u noći izumeđu utorka i srede, saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio život, na samo nekoliko kilometara od svoje porodične kuće, gde je živeo sa suprugom B. J. Međutim, klupko misterije počinje da se odmotava kada se saznalo da je Nemanja poginuo u automobilu svog komšije Uglješe T. (58), koji je nekoliko sati kasnije pronađen mrtav u svojoj kući.

1/5 Vidi galeriju Policija i dalje u kući u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir

Naime, prema rečima prvog komšije koji živi odmah pored ubijenog Uglješe, Nemanja je problematičan čovek kog je bilo lako izmanipulisati, zastrašiti i nagovoriti.

- Da mi se Uglješa obratio, samo da mi se poverio... Možda sam mogao da mu pomognem, Nemanju je bilo lako iskontrolisati, zato ne mogu da verujem da je bio spreman na nešto ovako užasno - otkrio je za Kurir, pa nastavio:

- Nemanja je skoro izašao iz zatvora, on je oduvek bio problematičan tip. Robijao je za neke krađe i provale, ali nikada ni za šta ozbiljnije. Zbog toga mi je gotovo nemoguće da je bio spreman na ovako nešto, mada, čuo sma da je bio poprilično pijan kada je ušao u auto, možda je i do toga.

B. J. i Nemanja R. Foto: Facebook

Kako tvrdi naš sagovornik, meštanin sela Bečmen, bračni par, odnosno Nemanja R. i njegova žena B.J., je u poslednje vreme često dolazio kod starijeg komšije, nekada zajedno, a nekada odvojeno.

- Oni su u poslednje vreme krenuli malo intenzivnije da se druže. Iskreno, pitao sam se šta njih dvoje rade kod Uglješe, zašto dosađuju bolesnom čoveku koji se jedva kretao, starijem od njih skoro duplo... Istina je da je B. J. nekada i bez muža dolazila kod njega, ali opcija da je u pitanju preljuba i ubistvo iz strasti je potpuno isključena. Poznajem Uglješu ceo život, znam da nije takav čovek, a i zbog zdravstvenog stanja je potpuno nemoguće da je to istina - tvrdi prijatelj ubijenog čoveka.

1/6 Vidi galeriju Nemanja R. ubio komšiju pa izvršio samoubistvo Foto: Kurir

On kaže i da su B. J. i njen muž i veče pre ubistva dolazili kod Uglješe na vrata.

- B. J. i Nemanja su veče pre ubistva kucali na vrata Uglješi oko 11 uveče. On ih je oterao sa kućnog praga i rekao im da mu ne dolaze više. Oni su sigurno iz nekog koristoljublja dosađivali čoveku, videli su da živi sam - kaže naš sagovornik.

B. J. je policija u toku uviđaja dovela na mesto zločina,jer je utvrđeno da je je i ona sa svojim suprugom kobne večeri bila u kući u kojoj je počinjen zločin.

Foto: Kurir

- Dovezli su je i odmah uveli u kuću. Uglješino dvorište je pokriveno video-nadzorom, tako da je policija videla da je i ona bila u Uglješinoj kući te večeri. Sada se utvrđuje koja je njena uloga bila u ovom stravičnom zločinu - otkrio je naš izvor i dodao da je B. J. u kući ubistva sa inspektorima i tužiteljkom bili oko sat vremena, nakon čega je sa njima otišla službenim policijskim automobilom.

1/6 Vidi galeriju Policija i B. J. izlaze iz kuće ubijenog čoveka Foto: Kurir

Inače, kako tvrdi komšija sa kojim se povremeno družila, B. J. je i ranije imala problema sa zakonom.

- Ona je pre braka sa Nemanjom bila u zajednici sa čovekom koji je dosta stariji od nje. Pričala mi je da je odrasla u popravnom domu, da je imala teško detinjstvo i da je bila delikvent. B. J. je lepa, ali karakterno nije dobra žena i to celo selo zna. Ne bi me čudilo da je umešana u zločin ili da je bar nagovorila muža da smisle plan kako da prevare Uglješu. Ne kažem da je umešana u ubistvo,ali tu nisu čista posla, ne bi oni dolazili kod njega tek tako. Mi sumnjamo da su pikirali njegovu imovinu i da su tražili da im prepiše kuću - rekao je za Kurir stanovnik Bečmena.

1/5 Vidi galeriju Slike B. J. Foto: Facebook

Podsetimo, juče je najpre prijavljena saobraćajna nesreća u mestu Petrovčić, u opštini Surčin, kada je automobil udario u betonski krst, a vozač poginuo na mestu. Ubrzo potom, ćerka Uglješe T. je alarmirala rodbinu i policiju da se on ne javlja.

- Potom je Uglješin brat otišao u njegovu kuću koja je bila zaključana. Ušao je i video tragove krvi, ali Uglješe nije bilo. Onda je došla i policija i u spavaćoj sobi, u fioci od kreveta, nađeno je telo sa ubodnim ranama - podseća izvor i dodaje da se ispostavilo da je Nemanja R. nakon zločina uzeo auto ubijenog čoveka i iskoristio ga da izvrši samoubistvo.