Ubistvo i samoubistvo koje se juče dogodilo u Bečmenu kod Surčina zaprepastilo je sve koji su poznavali aktere krvavog pira, ali i čitavu javnost, a posebno je uznemirujuće to što je osumnjičeni za ubistvo svog komšije Uglješe T. (58), uživo na svom Fejsbuku emitovao svoju smrt!

Nemanja R. sa ženom B. J. Foto: Facebook

Podsetimo, Nemanja R. (30) je, kako se sumnja, 8. aprila uveče ubodima oštrim predmetom ubio Uglješu T. u njegovoj kući u Bečmenu, zatim je uzeo njegov automobil i krenuo put obližnjeg Petrovčića. Dok je jurio u smrt, on je snimao mobilnim telefonom kako vozi i sluša muziku, a onda i kako se u punoj brzini, bez kočenja, zakucava u ogroman betonski krst koji se nalazi na kružnom toku u Petrovčiću. Snimak se tu prekida, jer je Nemanja nastradao.

Nemanja R. snimio svoju smrt Izvor: Facebook

- Dok je jurio ka betonskom krstu, Nemanja je izgovorio: "Za moju ženu!". U tom trenutku se čuje kako mu zvoni telefon i to uporno. Neko ga je zvao, ali se on nije javio... - kaže naš izvor i dodaje:

- Možda ga je i žena zvala, ali to sad nije ni važno. Dečko je oduzeo Uglješi život, a onda i sebi, a zbog čega, zna samo on. U Bečmenu se zna da je on, onako, bio malo problematičan, ali da je sposoban za ovako nešto, niko nije verovao.

Žitelji surčinskog sela kažu i da im je jako žao ubijenog Uglješe.

- On je bio bolestan čovek, jedva se kretao. Ne znamo što se Nemanja navrzo na njega - pričaju.

Meštani kažu i da pretpostavljaju da je svemu, možda, kumovao i alkohol.

- Kažu da je Nemanja u trenutku ubistva i samoubistva bio i pijan, što nikako ne opravdava ono što je uradio. I na mestu njegove pogibije, nađena je gomila flašica žestokog pića. Verovatno je on usput kupio te "unučiće" i pio... Šta mu je sve ovo trebalo, nemamo pojma. Jeste bio ranije u zatvoru, bavio se nekim prevarama, krađama, ali ovo je baš stravično. Sve nas je šokiralo - pričaju meštani.

Kako dodaju, trenutno im je misterija uloge Nemanjine žene u svemu ovome. Kako kažu, čuli su tokom uviđaja da je i ona bila na mestu zločina sa Nemanjom.

