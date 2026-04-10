MISTERIJA POSLEDNJEG POZIVA UBICE IZ SURČINA: Dok ludački juri u smrt i govori: "Za moju ženu!", telefon mu neprestano zvoni... (uznemirujuć video)
Ubistvo i samoubistvo koje se juče dogodilo u Bečmenu kod Surčina zaprepastilo je sve koji su poznavali aktere krvavog pira, ali i čitavu javnost, a posebno je uznemirujuće to što je osumnjičeni za ubistvo svog komšije Uglješe T. (58), uživo na svom Fejsbuku emitovao svoju smrt!
Podsetimo, Nemanja R. (30) je, kako se sumnja, 8. aprila uveče ubodima oštrim predmetom ubio Uglješu T. u njegovoj kući u Bečmenu, zatim je uzeo njegov automobil i krenuo put obližnjeg Petrovčića. Dok je jurio u smrt, on je snimao mobilnim telefonom kako vozi i sluša muziku, a onda i kako se u punoj brzini, bez kočenja, zakucava u ogroman betonski krst koji se nalazi na kružnom toku u Petrovčiću. Snimak se tu prekida, jer je Nemanja nastradao.
- Dok je jurio ka betonskom krstu, Nemanja je izgovorio: "Za moju ženu!". U tom trenutku se čuje kako mu zvoni telefon i to uporno. Neko ga je zvao, ali se on nije javio... - kaže naš izvor i dodaje:
- Možda ga je i žena zvala, ali to sad nije ni važno. Dečko je oduzeo Uglješi život, a onda i sebi, a zbog čega, zna samo on. U Bečmenu se zna da je on, onako, bio malo problematičan, ali da je sposoban za ovako nešto, niko nije verovao.
Žitelji surčinskog sela kažu i da im je jako žao ubijenog Uglješe.
- On je bio bolestan čovek, jedva se kretao. Ne znamo što se Nemanja navrzo na njega - pričaju.
Meštani kažu i da pretpostavljaju da je svemu, možda, kumovao i alkohol.
- Kažu da je Nemanja u trenutku ubistva i samoubistva bio i pijan, što nikako ne opravdava ono što je uradio. I na mestu njegove pogibije, nađena je gomila flašica žestokog pića. Verovatno je on usput kupio te "unučiće" i pio... Šta mu je sve ovo trebalo, nemamo pojma. Jeste bio ranije u zatvoru, bavio se nekim prevarama, krađama, ali ovo je baš stravično. Sve nas je šokiralo - pričaju meštani.
Kako dodaju, trenutno im je misterija uloge Nemanjine žene u svemu ovome. Kako kažu, čuli su tokom uviđaja da je i ona bila na mestu zločina sa Nemanjom.
- Pošto je pokojni Uglješa imao kamere u dvorištu, inspektori su na njima, navodno, videli da je u noći ubistva sa Nemanjom tu bila i njegova žena B. J. Nju je policija juče dovela na mesto zločina, bili su u kući, zadržali se neko vreme, a onda su je odvezli pšolicijskim autom. Šta se dalje dešava sa njom i koji na status ima u ovom zločinu, mi trenutno ne znamo - pričaju komšije.