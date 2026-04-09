Stravičan napad na petogodišnje dete dogodio se u Sopotu kada je vlasnički pas istrčao iz ograđenog prostora i izujedao devojčicu po licu i telu. Devojčica je zadobila teške telesne povrede nakon čega je podvrgnuta operativnom zahvatu. Vlasnik psa je uhapšen, a Kurir televizija je proverila koje su sve okolnosti dovele do incidenta.

Stručnjaci upozoravaju da ima mnogo razloga zbog kojih psi napadaju decu, njihova visina frekvencija glasa, nepredvidivo ponašanje ali i to što se mala deca lako izgube iz vida roditeljima.

- Ovo je samo još jedan u nizu napada i kako smo čuli, to su psi koji imaju vlasnike. Ljudi ne znaju da se većina napada dešava upravo od vlasničkih pasa, ovo nam govori koliko je bitna bezbednost dece jer ovi napadi ostavljaju kako fizičke tako i psihičke i psihološke traume na decu. Odgovornost je naravno uvek na vlasnicima pasa i to nas upozorava da je uvek bitno obezbediti našeg kućnog ljubimca da bude na bezbednom mestu i u ograđenom prostoru, kao što je dvorište sa visokom ogradom, da se ne bi dešavali ovakvi slučajevi - objasnio je za Kurir televiziju Goran Šarenac, predsednik kinološkog društva.

Korpa je obavezna!

On navodi da vlasnički psi u dvorištu ne moraju da imaju korpe ali da ih moraju imati na javnoj površini.

- Korpa odnosno brnjica je obavezna za sve pse preko 56 centimetara. Njih proverava inspekcija na terenu, oni imaju jedan uređaj uz pomoć kojeg u svakom trenutku mogu da vide da li je pas mikročipovan i da li je pas vakcinisan protiv besnila. Apelujem na građane da poštuju ove propise kako bi se izbegle ovakve situacije - rekao je Šarenac.

