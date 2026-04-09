Slušaj vest

Maskirani razbojnik oteo je jutros iz jedne pekare u strogom centru Kikinde kutiju sa dobrovoljnim prilozima, namenjenim ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji.

Dragana Erdeg, radnica u pekari, kaže za Kurir da je muškarac na glavi imao fantomku, a na rukama rukavice, dok je u ruci držao štap.

Dragana Erdeg opisala krađu u pekari Foto: S.U

- Sve se desilo iznenada, oko šest sati ujutru. Ustremio se prema kutiji sa novcem i izleteo iz pekare. Počela sam da se tresem, glas mi nije izlazio iz usta. Ipak, izašla sam iz pekare i uočila da ga je čekala druga osoba na skuteru. Ovakva kutija nalazi se i u našoj drugoj, većoj pekari, gde je više radnika - rekla je Dragana, dodajući da je odmah pozvala policiju i iznela sve pojedinosti događaja, koji ju je uznemirio.

Dragana navodi da radi u pekari već četiri godine i da nikada ranije nije doživela ovako nešto. Ipak, u roku od samo dva dana, u skoro isto vreme, dva puta se susrela sa sumnjivim osobama.