"Ja sutra ako izađem odavde, ja se ovde više ne vraćam", bile su reči jedne od korisnica Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović", koja je nastradala u požaru 20. januara 2025. godine, a zbog čega se sudi vlasnicima pomenute ustanove Gorici, njenom mužu Aleksandru i sinu Milošu Ivanović! Podsetimo, od posledice požara preminulo je 11 korisnika Doma.

O nemilom događaju je danas pred Višim sudom u Beogradu pričala ćerka jedne nastradale žene, dok su na optuženičoj klupi iza nje sedeli okrivljeni i negodovali nakon svake izgovorene rečenice.

Optuženi, Miloš, Aleksandra i Gorica Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Kako je rekla ćerka žrtve, veče pre požara je bio poslednji put da je čula glas svoje majke kada joj je kroz vapaj rekla da se više ne želi vraćati u taj dom, a nedelju dana pre toga je videla uživo poslednji put.

- Nedelju dana pre nemilog događaja me pozvao Miloš i rekao da mama ima napad panike i da je loše, pozvao je Hitnu pomoć i poslao sanitetom. Otišla sam u bolnicu i tamo sam mamu zatekla bez ikakve pratnje. U toku noći sam je vratila u Dom, zvala sam Miloša da mi otvori vrata, međutim spavao je, otključao je posle nekoliko trenutaka. To je bio momenat kada sam mamu poslednji put videla. Veče pre požara sam pozvala Miloša i tada mi je rekao da je mama pored njega, čula sam je i rekla joj da ćemo doći po nju sutradan na dan praznika Svetog Jovana, da je malo izvedemo jer smo išli na slavu i ona mi je tad rekla: "Ja sutra ako izađem odavde, ja se ovde više ne vraćam" - rekla je oštećena Slavica Savatić, ćerka pokojne žene i potom se prisetila kobne večeri.

- Požar je izbio na nekih 10 do 12 metara od sobe gde je bila moja majka. Da je neko uočio požar na vreme, mnogi bi bili spaseni. Ja sam moju mamu u dom dala jer mi živimo u selu, grejemo se na šporet, i zato sam tako odlučila. Da ne bi izgorela u kući, dala sam je u dom i uzdala sam se da će je tamo paziti - dodala je potresena Slavica.

Prema njenim rečima, okrivljenog Miloša je često viđala u Domu, ali ugovor joj je predočio njegov otac, okrivljeni Aleksandar Ivanović. Okrivljeni vlasnici doma Gorica Ivanović, njen suprug Aleksandar Ivanović i njihov sin Miloš Ivanović, podsetimo, terete se da u objektu nisu obezbedili propisane uređaje za zaštitu od požara niti su postupali po zakonskim merama zaštite, što je, prema optužnici, dovelo do katastrofalnog požara januara 2025. godine.

- Mi smo iz Velikog Borka, majku sam dovela 9. oktobra 2022. godine nakon što sam se čula sa Aleksandrom Ivanovićem. Tada mi je predočen ugovor, nisam ispitivala da li ima licencu, to mi se podrazumevalo čim godinama radi. U početku sam dobijala priznanice, a onda pred Novu godinu sam dobila mogućnost da platim tri plus 1 gratis. Nekada sam taj novac davala Aleksandru, nekada Gorici ili ljudima u Domu, dok sam sa Milošem više puta komunicirala. Ne znam kakvu je obavezu imao, ali kad Miloš nije bio tu, bile su negovateljice. Međutim, Miloš je u svojoj odbrani rekao da je on samo dežurao u noćnoj smeni, a da su negovateljice pre toga izvršavale sve obaveze, pa mene zanima ko je onda korisnike Doma presvlačio za to vreme ili to znači da su oni satima bili prepušteni sami sebi? - pita se neutešna ćerka.

Kako je dodala, u početku je bilo sve sjajno, ali u avgustu su počele da se pojavljuju problemi.

- Na primer bube, majka je bila sva u pečatima. Potom se dešava to da se zatvara Dom u Velikoj Moštanici i korisnici odatle bivaju prebačeni u ovaj Dom, pa se stvorila velika gužva. Ja pre toga nisam nikada opominjala za kupanje majke, ali onda je počelo da se dešava da je kupaju na svakih 15 dana, negovateljice su govorile da nemaju vremena i morala sam više puta da reagujem preko Gorice - rekla je oštećena i osvrnula se na to da je čak više puta viđala korisnike Doma kako puše i da pritom nisu bili pod nadzorom, kako bi trebalo.

Novi dokazi

Svedok oštećena Snežana Petronijević ispričala je danas pred sudom da je ugovor o smeštanju svog oca zaključila upravo sa okrivljenim Milošem, koji je, podsetimo, u svojoj odbrani rekao da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret i da, kako tvrdi, nije ni znao da je formalno prijavljen kao suvlasnik doma.

- Gorica je rekla da će tu biti njen sin koji je predamnom potpisao ugovor. Kada sam došla da smestim oca, Miloš je bio u dvorištu i kosio travu. Milošu sam tada predala novac i dobila priznanicu. Rečeno mi je i da postoji mogućnost da platim tri plus 1 gratis, tako sam i plaćala - kratko je rekla ona.

Punomoćnik oštećenih porodica, advokat Ivan Ninić, sudu je predočio ugovor koji je ujedno i jedini originalni primerak sa potpisom okrivljenog Miloša Ivanovića.

- Miloš Ivanović je u ime i za račun ove ustanove prihvatio sve bitne elemente ugovora i upravljao ovom ustanovom. Time se obaraju svi navodi odbrane da Miloš nije obavljao nikakvu funkciju u Domu - istakao je punomoćnik.

Na pitanje suda da li je reč o njegovom potpisu, okrivljeni Miloš je najpre odgovorio da nije, a potom se ispravio rekavši da ne želi da se izjasni.

Punomoćnik oštećenih, predložio je potom da sud odredi grafološko veštačenje, kako bi se utvrdilo da li je reč o potpisu okrivljenog Miloša Ivanovića. Odluku će sud doneti nakon što se i odbrana upozna sa iznetim dokazima.

Potom, za govornicu je stala još jedna žena koja je u ovom požaru izgubila oca, svedok oštećena Dragana Gajić. Naime, njen otac smešten je u Dom 30. decembra 2024, nepunih mesec dana kasnije izbio je požar u kom je stradao.

- Moj otac je imao Parkinsonovu bolest , na to sam upozorila prilikom smeštanja u Dom i s obzirom na to da je moj otac bio pušač, upitala sam Aleksandra Ivanovića da li je pušenje dozvoljeno, rekao je da jeste i da će korisnici biti uvek pod nadzorom. Jednom prilikom kada je mom ocu nestalo cigareta i kada su mi to javili, trebalo je da dođem i donesem, ali mi je negovateljica Željka rekla da ne moram da dolazim, da tu u Domu ima žena koja prodaje one zavijene cigarete, tada sam uplatila na račun, a nekoliko puta sam dolazila zbog tatine terapije - posvedočila je ova žena.

Svedok oštećena je, takođe, dodala da se prvi put u vezi plaćanja čula sa okrivljenim Milošem, a drugi put kada joj je javio da joj je otac stradao.

Oštećeni Milan Stepanović, čija je majka stradala u požaru, rekao je da je ugovor sa Domom zaključio njegov brat.

- Moja majka je bila smeštena u Dom u Velikoj Moštanici, brat je potpisao ugovor, a plaćali smo Gorici Ivanović preko računa, a onda kada je taj Dom zatvoren, zvali su nas da pitaju slažemo li se da je prebace u Veliki Borak i mi smo se složili s tim, ali nisam potpisivao niti dobio nikakav novi ugovor - ispričao je Milan.

Svedoci oštećeni, Saša Malešević, Dejan Ivanković i Ružica Mićić, ispričali su takođe danas da su poznavali okrivljene.

Ružica, čiji je brat stradao u požaru, ispričala je da je jednom prilikom novac dala na ruke Milošu i da joj je rekao da ne može tada da joj da priznanicu, ali da će narednog meseca kada bude platila dati i za taj prethodni. Oštećeni Ivanković je naglasio da samo Miloša ne poznaje, ali da ga je prvi put video tek nakon što je izbio požar, dok je oštećeni Malešević dodao da je Miloša viđao u Domu, ali da ne zna koju je funkciju imao.

Požar je, prema navodima optužnice, izbio 20. januara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, kada je u objektu, pored korisnika doma, bio samo Miloš Ivanović. Prema navodima, u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik, sada pokojni, Milan Dimitrijević, došlo je do kontakta užarenog predmeta, žara cigarete ili plamena upaljača, sa zapaljivim materijalom u zoni kreveta, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio unutrašnjost doma.

U optužnici se navodi da u objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite, zbog čega je usled trovanja ugljen-monoksidom i/ili teških opekotina preminulo 11 korisnika doma: M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M.