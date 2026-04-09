Petnaestogodišnji tinejdžer pretučen je sinoć u Zemunu, saznaje Kurir!

Prema nezvaničnim informacijama, brutalni napad dogodio se u večernjim satima ispred jedne stambene zgrade, kada su maloletnika, navodno, napali njegovi vršnjaci.

- Pretukli su ga drugari ispred zgrade oko 20 časova. Sve se desilo iznenada, a udarali su ga svom snagom, bez milosti. Najviše su ga tukli u glavu i stomak - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako dalje navodi sagovornik, dečak je zadobio ozbiljne povrede.

- Ima povrede glave i stomaka upravo zbog tih udaraca. Bio je na zemlji dok su ga tukli i nije mogao da se odbrani - dodaje izvor.