Slušaj vest

Pred Posebnim odelјenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su sedmorica zaposlenih u Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Pronevera u obavlјanju privredne delatnosti.

- Postoje osnovi sumnje da su su J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I.Đ. (1988) na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla“, iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povereni u radu, tako što su iste pretakali u privatno kombi vozilo - piše u saopštenju.

Jedan od osumnjičenih jenegirao izvršenje krivičnog dela, jedan je priznao, dok su se ostali osumnjičeni branili ćutanjem.