TIJANA POKOSILA MLADIĆA NA PEŠAČKOM, PRIZNALA KRIVICU I DOBILA 6 GODINA ROBIJE! Nikola iz Leskovca preminuo posle 4 dana borbe, Vlasotinčanka osuđena!
Tijana K. (34) iz Vlasotinca danas je pred Višim sudom u Leskovcu osuđena na 6 godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Saobraćajna nesreća se dogodila 13. februara oko 23.20 sati kada je pešaka Nikolu Adrovića (28) iz Leskovca udarilo vozilo marke "pežo" kojim je upravljala Tijana.
Podsetimo, Nikola Adrović umro je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, četiri dana nakon teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u blizini Bavke u kojoj je zadobio povrede opasne po život.
Tijana je inače s tužilaštvom sklopila sporazum o priznanju krivice i danas je donesena presuda.
- Viši sud u Leskovcu je prihvatajući sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključenog između Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, sa jedne strane i optužene Tijane K. iz Vlasotinca i njenog branioca, sa druge strane, doneo presudu kojom je optužena oglašena krivom zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, u koju kaznu se optuženoj ima uračunati vreme provedeno u pritvoru - navode iz suda.
Kako potom navode, istom presudom je optuženoj izrečena mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri godine, računajući od dana pravnosnažnosti presude, pri čemu se vreme provedeno u zatvoru neće uračunati u vreme trajanja izrečene mere bezbednosti, odnosno optužena je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu i Višem sudu u Leskovcu, a pravna sledbenica pok. N. A. iz Leskovca je radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva upućena na parnični postupak.
- Optužena je oglašena krivom zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 13.2.2026. godine oko 23,20 časova, na državnom putu 1B reda, broj 39, u visini hotela “Bavka“, kao učesnik u saobraćaju, upravljajući putničkim vozilom marke “pežo 3008“, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i time tako ugrozila javni saobraćaj da je dovela u opasnost život i telo oštećenog N. A. iz Leskovca, tako što je krećući se iz pravca Leskovca u pravcu Vlasotinca, desnom kolovoznom trakom gledano za njen smer kretanja, vozilom upravljala pod dejstvom alkohola sa količinom alkohola u krvi od 0,86 gram/promila alkohola u krvi, sa kojom alkoholemijom nije bila sposobna da bezbedno upravlja motornim vozilom, kao i da brzinu kretanja motornog vozila nije prilagodila uslovima saobraćaja i stanju puta, s obzirom na to da se kretala noću, pa prilazeći obeleženom pešačkom prelazu na kome saobraćaj nije reglulisan uređajima za davanja svetlosnih saobraćajnih znakova, brzinu vozila nije prilagodila da u svakoj situaciji koju vidi ili ili ima razloga da predvidi, zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i obrati pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu, iako je bila svesna da usled ovakve vožnje može doći do ugrožavanja javnog saobraćaja i da može nastupiti teža posledica, olako držeći da do ugrožavanja saobraćaja neće doći i da teža posledica neće nastupiti, do čega je došlo, kada, zbog neprilagođene brzine i sa alkoholemijom od 0,86 gram/promila, nije zaustavila vozilo ispred obeleženog pešačkog prelaza, iako se istom približavala, kojom prilikom je ostvarila kontakt sa pešakom ošt. N. A. iz Leskovca, koji je u tom trenutku već prelazio kolovoz sa leve na desnu stranu puta, gledano iz pravca kretanja vozila, usled kog kontakta je oštećeni pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu kome, politraume, rane u predelu glave i preloma kosti lobanje, iako je bila svesna da je njeno delo zabranjeno - navode u saopštenju iz suda.