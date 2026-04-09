- Optužena je oglašena krivom zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 13.2.2026. godine oko 23,20 časova, na državnom putu 1B reda, broj 39, u visini hotela “Bavka“, kao učesnik u saobraćaju, upravljajući putničkim vozilom marke “pežo 3008“, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i time tako ugrozila javni saobraćaj da je dovela u opasnost život i telo oštećenog N. A. iz Leskovca, tako što je krećući se iz pravca Leskovca u pravcu Vlasotinca, desnom kolovoznom trakom gledano za njen smer kretanja, vozilom upravljala pod dejstvom alkohola sa količinom alkohola u krvi od 0,86 gram/promila alkohola u krvi, sa kojom alkoholemijom nije bila sposobna da bezbedno upravlja motornim vozilom, kao i da brzinu kretanja motornog vozila nije prilagodila uslovima saobraćaja i stanju puta, s obzirom na to da se kretala noću, pa prilazeći obeleženom pešačkom prelazu na kome saobraćaj nije reglulisan uređajima za davanja svetlosnih saobraćajnih znakova, brzinu vozila nije prilagodila da u svakoj situaciji koju vidi ili ili ima razloga da predvidi, zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i obrati pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu, iako je bila svesna da usled ovakve vožnje može doći do ugrožavanja javnog saobraćaja i da može nastupiti teža posledica, olako držeći da do ugrožavanja saobraćaja neće doći i da teža posledica neće nastupiti, do čega je došlo, kada, zbog neprilagođene brzine i sa alkoholemijom od 0,86 gram/promila, nije zaustavila vozilo ispred obeleženog pešačkog prelaza, iako se istom približavala, kojom prilikom je ostvarila kontakt sa pešakom ošt. N. A. iz Leskovca, koji je u tom trenutku već prelazio kolovoz sa leve na desnu stranu puta, gledano iz pravca kretanja vozila, usled kog kontakta je oštećeni pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu kome, politraume, rane u predelu glave i preloma kosti lobanje, iako je bila svesna da je njeno delo zabranjeno - navode u saopštenju iz suda.