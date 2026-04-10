Milan P. (77), kog je u utorak u Obrenovcu napao i izbo rođeni unuk (17), oglasio se prvi put nakon krvavog pira u kom je izgubio svoju nevenčanu suprugu Mirelu M. (51).

Vidno potresen i skrhan bolom, Milan je opisao poslednje trenutke žene koja je sa njim provela tri i po decenije, ističući da je Mirela svesno žrtvovala svoj život kako bi njega zaštitila od pobesnelog tinejdžera koji je na njih nasrnuo ogromnim nožem.

Hapšenje maloletnika Foto: Printscreen/Instagram/tvpink

O unuku koji je zavio porodicu u crno, nesrećni čovek kaže "da je ceo grad dobro znao s kim ima posla".

- Jao, pitajte svakoga u Obrenovcu. Ćutao sam, ćutao, on je mlad. Išli smo u Centar za socijalni rad. Majka ga nije videla, samo su je pare zanimale. Ništa više. S njim nikada nismo mogli da pričamo. Bolje da sam ja poginuo nego ona. Ona je skočila mene da zaštiti. Ja joj kažem: "ide onaj ludak s kuhinjskim nožem, s onim najvećim", bio sam napolju, a ona unutra. Povikao sam: "Izleći", a onda ju je on izbo - rekao je nesrećni Milan.

Ubijena Mirela M. i ranjeni Milan P. iz Obrenovca

Tragedija je tim veća što je on, nakon decenija zajedničkog rada u Obrenovcu, planirao da ovog leta konačno ozvaniči njihovu vezu pred zakonom. Mirela je kod njega došla da radi sa svega 18 godina i od tada se nisu razdvajali.

- S Mirelom je letos trebalo da idem u opštinu da se registrujemo. Planirali smo da povedemo dva svedoka. Nisam hteo da je ostavim na ulici, ona je bila vredna žena, to majka ne rađa. Živeo sam s njom 35 godina. Ceo život smo radili, imamo tri prodavnice. Držali smo market, imali smo pre jedno 20 godina kafić. Ona je radila kod mene od 18. godine, došla je tu, i ceo život smo zajedno živeli, do poslednjeg dana - kroz suze svedoči neutešni partner ubijene žene.

Milan je nakon tragedije završio iza rešetaka, za šta direktno krivi advokaticu, ali je sada na slobodi, suočen sa prazninom koju je ostavila stravična smrt njegove saputnice.

- Da, pustili su me, bio sam u prtvoru, advokatica me je namestila, ta žena je zlo - rekao je Milan.

Mesto zločina u Obrenovcu

Podsetimo, Mirela M. podlegla je jezivim povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog patnera izbo maloletnik (17).