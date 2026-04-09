Slušaj vest

U beogradskom naselju Vračar, danas je sprovedena policijska akcija tokom koje su specijalci upali u jednu radnju u kojoj se prodaje pozamanterija.

Prema rečima građana, grupa od desetak policajaca sa zaštitnom opremom i pancirnim prslucima izvela je upad u objekat i kako se sumnja izvršili hapšenje.

- Policija je reagovala brzo, a zatvoren je i deo ulice - rekao je izvor.

Stanari okolnih zgrada kažu da je akcija izgledala kao na filmu.

Foto: Kurir

- Bilo je mnogo policajaca, delovalo je kao prava filmska scena. Čula se i lomljava, posle smo videli da je na jednom autu parkiranom ispred radnje slomljeno zadnje staklo. Malo je bilo neprijatno, specijalci upadaju... Ma, haos - rekao je jedan od svedoka i dodao:

- Ne znamo šta se dešava. Neka ljudi rade svoj posao. Čuli smo da ima uhapšenih.

Radnica lokala ispred koje se dogodila drama kaže:

- Ne znamo ni mi šta se desilo, nekoga su jurili, mislili su da je uleteo u našu radnju, ali nije. Mi smo svi dobro, sve je okej, niko nije povređen. Samo je jedno staklo stradalo, ali ništa strašno.