U beogradskom naselju Vračar, danas je sprovedena policijska akcija tokom koje su specijalci upali u jednu radnju u kojoj se prodaje pozamanterija.

Prema rečima građana, grupa od desetak policajaca sa zaštitnom opremom i pancirnim prslucima izvela je upad u objekat i kako se sumnja izvršili hapšenje.

- Policija je reagovala brzo, a zatvoren je i deo ulice - rekao je izvor.

Stanari okolnih zgrada kažu da je akcija izgledala kao na filmu.

Opsadno stanje na Vračaru, u toku hapšenje
- Bilo je mnogo policajaca, delovalo je kao prava filmska scena. Čula se i lomljava, posle smo videli da je na jednom autu parkiranom ispred radnje slomljeno zadnje staklo. Malo je bilo neprijatno, specijalci upadaju... Ma, haos - rekao je jedan od svedoka i dodao:

- Ne znamo šta se dešava. Neka ljudi rade svoj posao. Čuli smo da ima uhapšenih.

Radnica lokala ispred koje se dogodila drama kaže:

- Ne znamo ni mi šta se desilo, nekoga su jurili, mislili su da je uleteo u našu radnju, ali nije. Mi smo svi dobro, sve je okej, niko nije povređen. Samo je jedno staklo stradalo, ali ništa strašno.

Inače, stigla je i pauk služba i odneli su auto sa razbijenim staklima.

Ne propustiteHronika7 ZAPOSLENIH U NIS-U UHAPŠENO ZBOG PRONEVERE: Pod sumnjom da su gorivo iz cisterne za avione pretakali u kombi
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaOTKRIVENI DETALJI HAPŠENJA VOJNIKA DŽONIJA S VRAČARA U GRČKOJ: Stalno se selio, imao falsifikovani pasoš i 3.250 evra u kešu!
Nikola Vušović Džoni sa Vračara
HronikaILEGALNO UNELI OPASNE MATERIJE U SRBIJU: Policiјa u skladištu u Smederevu pronašla na tone kancerogenog otpada, dvoje odmah uhapšeno (foto)
Opasne materije
HronikaPOGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENJA MALOLETNOG UBICE IZ OBRENOVCA: Motorom se vratio na mesto zločina, petorica policajaca ga savladala (video)
IMG_20260317_090420.jpg