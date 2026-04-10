Policija je uhapsila D.B. iz Aleksandrovca zbog sumnje da je nudio mito saobraćajnoj policiji kako ne bi sačinili prekršajne naloge zbog prekoračenja brzine koje je počinio motorom, saopšteno je danas.

Osumnjičeni D.B. (49) će uz krivičnu prijavu biti sproveden u tužilaštvo.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Srbije - navedeno je u saopštenju.

