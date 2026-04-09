U Kaću je došlo do sudara automobila i motora u kojem je povređen tinejdžer (15). Prevezen je na dečju hirurgiju u svesnom stanju, a njegovo stanje za sada nije poznato
POVREĐEN TINEJDŽER (15), HITNO PREBAČEN U BOLNICU! Saobraćajna nesreća u Kaću
Tinejdžer (15) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kaću.
Naime, došlo je do sudara automobila i motora u Svetosavskoj ulici.
Povređeni tinejdžer zbrinut je na mestu nesreće. On je prevezen na dečju hirurgiju u svesnom stanju.
Trenutno nije poznato njegovo stanje, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
