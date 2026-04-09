Sudar
ZAŠTITNA OGRADA U POTPUNOSTI PROŠLA KROZ AUTOMOBIL! Teška saobraćajka na putu Mladenovac - Topola: Strahuje se da IMA POGINULIH! (FOTO)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u mestu Crkvine, na putu Mladenovac - Topola.
Naime, kako se vidi na fotografija Instagram stranice "_rina.rs" zaštitna ograda je u potpunosti probila automobil po dužini, a kako se dodaje strahuje se da ima i poginulih!
Nakon uvidjaja saobraćaj pušten, a trenutno nema zvanične potvrde o uzroku, kao ni o stanju učesnika.
Kurir.rs
