Dva muškarca stara 27 godina prevezena su u Urgentni centar nakon ubadanja nožem u Luci Beograd jutros u 2.15 časova, rečeno je u Hitnoj pomoći.
IZBODENA DVA MLADIĆA U LUCI BEOGRAD: Krvavi napad posle ponoći, hitno prebačeni na reanimaciju
- Imali smo dve teške traume. Dva mladića od 27 godina su povređena hladnim oružjem i oni su prevezeni do reanimacije Urgentnog centra - potvrdila je doktorkak Danijela Jevtić.
Dve osobe su zadobile lakše povrede u dvema saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile u Beogradu.
Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 107 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljale osobe koje su imale problema sa gušenjem i srčani bolesnici.
