U trenutku kada bezbednost postaje jedno od ključnih pitanja u regionu, sve češće se otvara dilema ko zapravo kontroliše javni prostor i gde je granica između legitimne zaštite i nezakonitog nadzora? Najnoviji slučaj iz Crne Gore, povezan sa Tamarom Zvicer i njenim suprugom Radojem Zvicerom, jednim od najtraženijih begunaca u Evropi i vođom kavačkog klana, ponovo je skrenuo pažnju na ovu osetljivu temu.

Kamere koje pokrivaju gotovo svaki ugao, visoki zidovi i složeni sistemi obezbeđenja više ne deluju isključivo kao zaštita privatne imovine. Naprotiv, sve češće otvaraju pitanje, da li se iza toga krije šira kontrola kretanja građana i prikupljanje različitih informacija o njihovom svakodnevnom životu?

Gostujući u emisiji „Redakcija“ na Kurir televiziji, predsednik pokreta „Novi ljudi nova snaga Srbije“, Blažo Marković, ocenio je da aktuelna polemika dolazi sa velikim zakašnjenjem. Prema njegovim rečima, sistemi video-nadzora postoje godinama unazad, ali su tek sada postali predmet ozbiljnijih rasprava.

On ističe da su kamere i ranije bile prisutne, posebno u periodima intenzivnih obračuna kriminalnih grupa, ali da tada nisu izazivale pažnju institucija. Marković smatra da je trenutni fokus delimično posledica pritisaka u procesu evropskih integracija, posebno u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

„Policija koristi te snimke kada god se dogodi incident, bilo da je reč o težim krivičnim delima ili saobraćajnim nezgodama. Zato je nejasno zašto se sada problematizuje nešto što je godinama bilo korisno u praksi“, poručio je Marković, dodajući da se time, kako kaže, šalje poruka međunarodnim institucijama o navodnom napretku u regulisanju ove oblasti.

"Zvicer je već u FBI kao zaštićeni svedok"

Dodatni akcenat u emisiji izazvale su i tvrdnje Blaža Markovića o sudbini Radoja Zvicera. On je izneo uverenje da se vođa kavačkog klana više ne nalazi u bekstvu, već pod kontrolom američkih bezbednosnih službi.

Marković je naveo da veruje da je Zvicer već u rukama FBI i da se čeka „povoljan trenutak“ za njegovo pojavljivanje u svojstvu zaštićenog svedoka. Prema njegovim rečima, kao jedan od retkih preživelih iz vrha kriminalne strukture, Zvicer bi mogao imati ključnu ulogu u razotkrivanju šire mreže povezanosti između kriminalnih grupa, ali i pojedinih struktura vlasti i bezbednosnog aparata.

„U tom slučaju mnogi lanci bi mogli da budu uzdrmani, ne samo u Crnoj Gori već i šire u regionu“, ocenio je Marković, dodajući da bi takav scenario mogao pokrenuti domino-efekat u borbi protiv organizovanog kriminala.

Šta kaže zakon o video nadzoru

Sa druge strane, advokat Andrija Marković ukazuje da se pitanje video-nadzora ne može posmatrati isključivo iz praktičnog ugla, već da mora biti utemeljeno u zakonskim okvirima. On podseća da je u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, ova oblast regulisana kombinacijom više propisa, pre svega Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o privatnom obezbeđenju.

U praksi to znači da građani imaju pravo da postave kamere na svojim objektima bez posebnih dozvola, ali isključivo u svrhu zaštite imovine i bezbednosti. Međutim, granica je jasna, kamere ne bi smele da zahvataju javne površine ili tuđe posede.

„Problem nastaje kada kamera snima unutrašnjost tuđeg objekta ili dvorišta. Tada se ulazi u zonu kršenja zakona, za šta su predviđene visoke novčane kazne“, objašnjava advokat.

Ipak, praksa često pokazuje drugačiju sliku. Stručnjak za bezbednosne sisteme Miloš Jovanović naglašava da postoji značajan jaz između zakonskih normi i realne upotrebe tehnologije. Posebno ističe dileme oko takozvanih „360 stepeni“ kamera.

„Nijedna kamera ne snima istovremeno u punom krugu. Reč je o uređajima koji se mogu daljinski usmeravati i imaju izuzetno snažan zum, što otvara prostor za zloupotrebe“, kaže Jovanović.

On ukazuje na „sivu zonu“ u kojoj se korisnici ovih sistema nalaze, kamera može biti usmerena na sopstveni posed, ali se u svakom trenutku može pomeriti i obuhvatiti tuđu imovinu, bilo iz ličnih razloga ili čak uz saglasnost komšija.

