Protiv Nemanje R. (30), koji je poginuo u okolini Surčina kada se automobilom zakucao u veliki betonski krst i to pošto je prethodno, kako se sumnja, ubio komšiju Uglješu T. (58) pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu vode se dva postupak za nasilje nad suprugom! Njemu je, kako je potvrđeno za Kurir, sud čak izrekao i meru zabrane prilaska supruzi.

- U Trećem osnovnom sudu u Beogradu vodi se krivični postupak protiv okrivljenog Nemanje R. zbog izvršenja dva krivična dela nasilje u porodici, zbog opravdane sumne da je krivična dela učinio prema vanbračnoj partnerki. Prema okrivljenom je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja u odnosu na vanbračnu partnerku mera je prvi put određena rešenjem od 08.09.2025. godine, a poslednji put je produžena 05. marta ove godine - potvrđeno je za Kurir iz Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Podsetimo, B. J. je na dan kada je otkriveno jezivo ubistvo Uglješe T. za koje se sumnjiči njen vanbračni suprug koji se potom ubio, u pratnji policije dovedena u kuću u kojoj je pronađeno izmasakrirano telo, sakriveno u fioci kreveta.

- Iako je prijavila supruga dva puta za nasilje i njemu je sud izrekao meru zabrane prilaska B. J. koja je bila na snazi u vreme zločina koji se, kako se sumnja, dogodio u noći između 7. i 8. aprila, sudeći prema prikupljenim dokazima i svedočenjima, on je meru kršio - navodi izvor Kurira upućen u istradu.

Podsetimo, i komšije ubijenog čoveka su za Kurir ispičale da su Nemanja R. i B. J. dolazili kod ubijenog Uglješe a da su ih navodno poslednji put videli tu uoči zločina.

Motiv ubistva, kako je Kurir pisao, još uvek se utvrđuje. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je nesrećnog čoveka za kog komšije kažu da je bio bolestan i teško pokretan, preklao nožem. U kući je izvršena premetačina, zbog čega jedan pravac istrage upućuje na koristoljublje. Istražitelji, za sada, navodno ne isključuju ni ljubomoru kao motiv.

- Sumnja se da je Nemanja R. kobne večeri došao u kuću Ugleše R. i ubio ga ubodima nožem. Šta je tačno prethodilo, trabalo bi da utvrdi istraga - zaključuje sagovornik.

Istragu zločina, podsetimo, vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, tokom uviđaja prikupljeni su tragovi, a navodno su izuzeti i snimci sa video nadzora.

- Celo dvorište je pokriveno kamerama - rekao je jedan komšija.

Zakucao se u betonski krst

Posle jezivog zločina, kako se sumnja, Nemanja R. je navodno telo pokojnih stavio u fioku kreveta, potom ukrao njegov automobil i brzinom većom od 100 kilometara na sat zakucao se u betonski krst. Samoubistvo je emitovao uživo na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Na snimku se vidi kako vozi i govori: "Samo za moju ženu!", dok se u pozadini čuje neka pesma, čiji sithovi glase: "Sećaš li se kad si odlazila", a kazaljka na cajgeru je pokazivala brzinu veću od 100 na sat - kaže izvor i dodaje da potom sledi uznemirujuć sadržaj:

- Odjednom se na snimku ništa ne vidi, a čuje se udarac, lomljava i potom lavež pasa. Tu se snimak prekida.

Inače, samo sekund pre kobnog udarca čuje se kako Nemanji uporno zvoni telefon, ali se on ne javlja.

Klupko zločina, podsetimo, počelo je da se odmotava pošto je navodno ćerka ubijenog pozvala policiju jer joj se otac nije javljao na telefonske pozive. Kada je policija ušla u kuću, zatekli su jeziv prizor. Navodno, bilo je puno krvi po podovima a telo je pronađeno skriveno u krevet.