Suđenje odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru, Veljku Belivuku i ostalim optuženima za ubistvo "škaljarca" Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića u oktobru 2020. u Spužu, odloženo je pred sudom u Podgorici za 30. april zbog lošeg zdravstvenog stanja okrivljenog Stevana Kraljevića, koji se na početku glavnog pretresa sudu požalio da se ne oseća dobro.

- Ja se ne osećam dobro. Imam vrtoglavicu i malaksalost i nisam spreman da pratim današnje suđenje - rekao je Kraljević.

Belivuk i Zvicer Foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Privatna Arhiva

Pre nego što je suđenje odloženo, veće je saopštilo i da je prihvatio predlog predlog advokata Božine Banovića da se obavi psihijatrijsko veštačenje u pogledu sposobnosti okrivljenog Slobodana Kašćelana da prati glavni pretres.

Optužnicom po kojoj se sudi okrivljenima, među kojima su i Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković koji su u pritvoru u Beogradu i sudi im se za sedam ubistava, obuhvaćene su i vođe kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore na teret im stavlja da su po nalogu Radoja Zvicera u julu 2020. učestvovali u otmici Hodžića. Vođa kavačkog klana, kako se navodi, otmicu je naložio jer je Hodžića smatrao jednim od najbližih saradnika Alana Kožara koji je mesec dana ranije ubijen na ostvru Krf, a koji je znao gde je pokojni Kožar skrivao drogu i novac.

- Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić - navodi se u optužnici.

Marko Miljković i Radulović Foto: Printsceen

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Na optužnici pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

Jedan od ključnih dokaza navodno je Skaj aplikacija, preko koje jeu, prema navodima optužnice po nalogu Zvicera Ratko Živković namamio Radulovića da 14. oktobra 2020., koristeći kumovske veze sa Radulovićem, dođe na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na ,,sastanak“ je došao i Hodžić.

- U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mjesto Bać. Prvi kod mlina u Spužu, 14. oktobra 2020. stigao je Radulović, kojeg je dočekao kum Živković. Radulovića je tog dana ,,audijem A6“ u 12.47 časova dovezao pašenog Stevo Latković, a četiri minuta kasnije stigao je i Hodžić kojeg ,,audijem A4“ dovezao zet Adis Spahić - navodi se u optužnici.

Kako tvrdi tužilaštvo, odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković seli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda.

- Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića „heklerom“ po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali lepljivom trakom. Tog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen je Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom “audi Q7” koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mestu Sutvara – Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović - piše u optužnici.

Kako se navodi, Radulović je kasnije ubijen.