Bivša policajka Kristina K. (47) iz Sombora, osumnjičena za učestvovanje u teškom ubistvu državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika, i dalje ostaje iza rešetaka! Pritvor u kom se nalazi već nepune dve godine joj je ponovo produžen i može trajati najduže do 6. maja.

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Somboru, razlozi za produženje pritvora i dalje postoje.

- Pritvor je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljena K. K. izvršila krivično delo teško ubistvo, kao saizvršilac, a za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, čime je ispunjen objektivni uslov za postojanje ovog pritvorskog osnova. Takođe, način izvršenja krivičnog dela za koje se osnovano tereti i težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti, što može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - rekla je portparol suda Manela Operta Podunavac.

Zamršen slučaj uskoro dobija sudski epilog Prema saznanjima Kurira, suđenje ulazi u završnu fazu. - Naredno ročište zakazano je za 23. april, s obzirom na to da je jučerašnje odloženo zbog bolesti branioca. Nakon toga u planu je da budu iznete završne reči, a potom se očekuje i presuda - navodi izvor Kurira.

Prema navodima iz istrage, zločin se dogodio 2019. godine, ali je rasvetljen tek u avgustu 2024. godine.

Foto: Nemanja Nikolić

- Sumnja se da je državljanina Slovenije po imenu Tomaž, ubio Predrag B., tadašnji dečko Kristine K. na jednom salašu kod Sombora. Policijska službenica je, kako se sumnja, odvezla Predraga do napuštenog salaša gde je on trebalo da se sastane sa Slovencem. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a Predrag B. je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i ubijenog, za koga se veruje da je bio povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkrio je ranije izvor Kurira detalje iz istrage.

Nakon ubistva, telo su sakrili, a oružje je ostalo kod osumnjičenog.

- Međutim, prema odbrani koju je iznela Kristina K., dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je pucao u čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom Daliborom Š. (37) iz Sombora - podseća izvor.

Kako se sumnja, upravo je sa njim kasnije pokušala da prikrije tragove zločina.

Foto: Kurir/M.S.

Naš sagovornik dodaje da je Kristina K. sa Daliborom Š. otkopala telo, a zatim su ostatke prevezli na drugu lokaciju i ponovo zakopali.

- Policija je u avgustu 2024. godine zaista našla ostatke tela koji su bili zakopani na Monoštorskom putu - dodaje izvor.