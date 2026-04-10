Nakon više od četiri meseca od pogibije Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) u Međuvršju kod Čačka, Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu je zatvorilo istragu u vezi sa ovom stravičnom tragedijom.

Iz tužilaštva kažu da u ovom slučaju neće biti pokretanja krivičnog postupka.

Ana radović

- Povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila 24. novembra 2025. godine u Međuvršju, na državnom putu prvog B reda broj 23, u kojoj su smrtno stradali Aleksandar Masalušić iz Beograda i Ana Radović iz Čajetine, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku je donelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je nesporno utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo usled propusta u vožnji vozača motornog vozila, sada pokojnog Aleksandra Masalušića. On je vozilom upravljao suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Istragom je utvrđeno da je na mestu suvozača bila Ana Radović - navode iz OJT u Čačku. Takođe dodaju da je istragom utvrđeno da u ovom udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.

Podsećamo, Ana i njen prijatelj Aleksandar, koji je bio za volanom džipa "audi Q8", te kobne nedelje su oko 19 časova sleteli s magistralnog puta Požega - Čačak, pored jezera Međuvršje. Spasioci su čamcima tri dana pretraživali korito i priobalje Zapadne Morave, da bi njihov automobil našli tri dana kasnije, preko puta jezera.

Pretpostavlja se da je vozač "ispravio" krivinu i umesto da ide ulevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta. Tokom izvlačenja vozila utvrđeno je da su uleteli u spomen obeležje podignuto borcima palim tokom Drugog svetskog rata.Njihov automobil je upao u betonsku rupu duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen. Od siline udarca prednji deo automobila je bio potpuno smrskan.

Aleksandar Masalušić

Nalazom obdukcije je utvrđeno da su oboje imali višestruke prelome kostiju. U trenutku nesreće s Aninog telefona upućen je automatski poziv za pomoć, ali hitne službe u Čačku nisu mogle da utvrde o kakvom pozivu je reč jer Srbija nije u evropskom sistemu koji na takav poziv može da odgovori.

Inače, nastradala Ana je studirala u Beogradu, a nastradali Aleksandar je bio telohranitelj Nebojše Stojković Stojke, navodnog vođe rakovičkog kriminalnog klana.

