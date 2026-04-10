Nikodije Božinović (61), zvani Kokan, iz Kladova, ubio je na Veliki petak 2018. godine svoju nevenčanu suprugu Mirjanu Inđić (35) udarcima čekićem u glavu.

Zbog teškog krivičnog dela on je godinu dana kasnije pred Višim sudom u Negotinu, nepravosnažnom presudom bio osuđen na 15 godina robije.

Kako smo ranije pisali, Božinović je posle stravičnog zločina pokušao da izvrši samoubistvo, popivši gomilu sedativa, ali su lekari uspeli da ga spasu.

- Par je živeo u iznajmljenoj kući sa Mirjaninim detetom iz prvog braka, ali se Božinović mesec dana pre zločina preselio u svoj stan, koji je kupio u naselju Palestina. Od tada Mirjana i on su živeli odvojeno, ali su se i dalje viđali - pričali su ranije poznanici para.

Nikodije i Mirjana Foto: Printscreen Facebook

Kako su navodili, Mirjana je kobnog dana, na Veliki petak 6. aprila 2018. godine, otišla kod Božinovića u stan jer ju je on pozvao. Pretpostavlja se da su njih dvoje otpočeli svađu oko rastanka. Navodno, Mirjana mu je tada saopštili da ne želi da mu se vrati jer je našla drugog čoveka. Meštani su ispričali i da je Nikodije danima najavljivao da će ubiti Mirjanu, a navodno je i zlostavljao njeno dete iz prvog braka.

- On je u žaru rasprave dograbio čekić i njime dva puta udario Mirjanu u glavu. Udarci su bili toliko snažni, da je ženi pukla lobanja. Kada je shvatio šta je uradio, Kokan je popio šaku lekova, u nameri da okonča i svoj život - podseća sagovornik.

Stravičan zločin je otkriven kada je tog dana Božinovićev zet došao po prethodnom dogovoru kod njega.

- Oni su se dogovorili da mu zet, inače muž njegove ćerke iz prvog braka, namesti TV antenu. Zet je došao, ali vrata stana bila su zaključana. Zvonio je i zvao Kokana, ali dogovora nije bilo. Onda je pozvao svoju suprugu da mu donese ključ od očevog stana. Donela je ključ i tada su zatekli horor - prtisetili su se poznanici i dodali:

- Mirjana je u lokvi krvi ležala na podu, na glavi je imala stravične povrede. Pored tela je bio krvavi čekić. Kokan je ležao u krevetu, bez svesti, jer se nagutao "bensendina". Lekarske ekipe uspele su da spasu Božinovića, a za Mirjanu nažalost nije bilo spasa.

Komšije iz Kladova su ispričale i da je ubijena Mirjana bila vredna žena koja je radila čak tri posla.

- Radila je u pekari i restoranu, a pored toga je i čistila po kućama kako bi zaradila koji dinar više. Bila je izbeglica iz Hrvatske i život je nije mazio - pričali su njeni poznanici.

Dok su Nikodije i Mirjana živeli zajedno, komšije kažu, njih dvoje su delovali srećno.

- On se predstavljao kao čovek koji mrava ne bi zgazio. Ali, istina je bila mračnija. On je Mirjanu i njenog sina psihički zlostavljao, čak bi je i udario ponekad, u svemu je morala da ga sluša. Njen sin je mnogo puta jeo po komšiluku jer bi bio gladan, a valjda zbog svađe s Kokanom nije dobijao obroke - otkrile su komšije mučne detalje iz života ubijene žene.

Sumnje oko tasta

Inače, dok je još bio u braku s prvom ženom, Božinović je bio osumnjičen za ubistvo tasta.