U selu Hisardžik danas je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio stariji muškarac.

Do tragedije kod Prijepolja je došlo dok je nesrećni čovek obrađivao zemlju na nepristupačnom terenu. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad traktorom, nakon čega se mašina prevrnula. Zadobijene povrede bile su fatalne.

- Reč je o uglednom domaćinu iz ovog prijepoljskog sela, koji je tokom godina bio aktivan u lokalnoj zajednici i više puta obavljao funkciju predsednika Mesne zajednice Hisardžik - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Na lice mesta izašli su nadležni organi koji su obavili uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće utvrđene nakon sprovođenja zvanične istrage.