U selu Hisardžik danas je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio stariji muškarac.

Do tragedije kod Prijepolja je došlo dok je nesrećni čovek obrađivao zemlju na nepristupačnom terenu. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad traktorom, nakon čega se mašina prevrnula. Zadobijene povrede bile su fatalne.

- Reč je o uglednom domaćinu iz ovog prijepoljskog sela, koji je tokom godina bio aktivan u lokalnoj zajednici i više puta obavljao funkciju predsednika Mesne zajednice Hisardžik - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Na lice mesta izašli su nadležni organi koji su obavili uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće utvrđene nakon sprovođenja zvanične istrage.

Prema prvim procenama, nepristupačan teren i otežani uslovi rada mogli su doprineti gubitku kontrole nad vozilom.

Ne propustiteHronikaTRINAESTORO POVREĐENIH U 10 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI: Za 7 dana izdata 904 prekršajna naloga, 41 vozač isključen iz saobraćaja
HronikaDVE JEZIVE SAOBRAĆAJKE KOD SAJMA NA 500 METARA UDALJENOSTI Sudarilo se 5 vozila, gužve gotovo neizbežne, kolone na sve strane
HronikaOVDE JE BIO BRANKO BABIĆ PRED JEZIVU SAOBRAĆAJKU: Isplivali privatni snimci biznismena (FOTO)
HronikaBRANKO BABIĆ TEŠKO POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Vozilo sletelo sa puta i zakucalo se u ogradu, NOVI DETALJI
