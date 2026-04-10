Teška saobraćajna nezgoda koja se dogodila na magistralnom putu kod Novog Pazara, u blizini Banjske petlje, dobila je najtragičniji mogući epilog. Devojčica stara svega 16 godina, učenica prvog razreda srednje škole, preminula je od posledica zadobijenih povreda.

Prema dostupnim informacijama, nastradala devojčica nalazila se na električnom trotinetu kao suvozač i nije upravljala njime. Uprkos naporima lekara, povrede su bile preteške.

U ovoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo marke Volkswagen Golf, pazarskih registarskih oznaka, kojim je upravljala žena. Druga devojčica, koja je upravljala trotinetom, zadobila je povrede i nalazi se na lečenju.

Nesreća se dogodila na frekventnoj deonici magistralnog puta, a nakon sudara saobraćaj je bio obustavljen dok su policija i nadležne službe vršile uviđaj. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznate nakon završetka istrage.

Ova tragedija duboko je potresla Novi Pazar, a posebno zabrinjava činjenica da su u nesreći učestvovala maloletna lica. Ponovo se otvara pitanje bezbednosti električnih trotineta, naročito kada se koriste na prometnim putevima.

Kurir.rs/Sandžak Danas

Ne propustiteHronikaPOVREĐEN TINEJDŽER (15), HITNO PREBAČEN U BOLNICU! Saobraćajna nesreća u Kaću
HronikaZAŠTITNA OGRADA U POTPUNOSTI PROŠLA KROZ AUTOMOBIL! Teška saobraćajka na putu Mladenovac - Topola: Strahuje se da IMA POGINULIH! (FOTO)
HronikaŠLEPERU OTKAZALE KOČNICE, PA POČEO DA GURA KOMBI! Vozač iskočio i spasio se - dvojica muškaraca povređena DETALJI SAOBRAĆAJKE NA IRIŠKOM VENCU
HronikaTIJANA POKOSILA MLADIĆA NA PEŠAČKOM, PRIZNALA KRIVICU I DOBILA 6 GODINA ROBIJE! Nikola iz Leskovca preminuo posle 4 dana borbe, Vlasotinčanka osuđena!
