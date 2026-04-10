Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila na magistralnom putu kod Novog Pazara, u blizini banjske petlje, dobila je najtragičniji mogući epilog. Devojčica stara svega 16 godina, učenica prvog razreda srednje škole, preminula je od posledica zadobijenih povreda.

Prema dostupnim informacijama, nastradala devojčica nalazila se na električnom trotinetu kao suvozač i nije upravljala njime. Uprkos naporima lekara, povrede su bile preteške.

U ovoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo "golf" pazarskih registarskih oznaka, kojim je upravljala žena. Druga devojčica, koja je upravljala trotinetom, zadobila je povrede i nalazi se na lečenju.

Nesreća se dogodila na frekventnoj dionici magistralnog puta, a nakon sudara saobraćaj je bio obustavljen dok su policija i nadležne službe vršile uviđaj. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznate nakon završetka istrage.

Kurir.rs/sandžak danas

Ne propustiteHronikaPOVREĐEN TINEJDŽER (15), HITNO PREBAČEN U BOLNICU! Saobraćajna nesreća u Kaću
HronikaŠLEPERU OTKAZALE KOČNICE, PA POČEO DA GURA KOMBI! Vozač iskočio i spasio se - dvojica muškaraca povređena DETALJI SAOBRAĆAJKE NA IRIŠKOM VENCU
HronikaTIJANA POKOSILA MLADIĆA NA PEŠAČKOM, PRIZNALA KRIVICU I DOBILA 6 GODINA ROBIJE! Nikola iz Leskovca preminuo posle 4 dana borbe, Vlasotinčanka osuđena!
Hronika"ONA JE DELIKVENT, LEPA ŽENA, ALI NIJE DOBRA" Kamere snimile suprugu ubice iz Surčina u vreme zločina, bila u kući žrtve?! (foto)
